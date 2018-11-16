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Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı.

Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı.

16 Kasım 2018 Cuma 11:17
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Sanayi üretim rakamları açıklandı

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 düşüş kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi arttı

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Bu dönemde 115,4 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın eylül ayında 110,3 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü yüzde 2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azalış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, eylülde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 19 ile yüksek teknoloji sektöründe gözlendi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SanayiüretimTüik
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