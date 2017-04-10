Sanayi üretim endeksi yüzde 1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.