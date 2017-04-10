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Sanayi üretim endeksi yüzde 1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yüzde 1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 10:12
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Sanayi üretim endeksi yüzde 1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi üretimiSanayi üretim Endeksi
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