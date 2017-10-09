Sanayi üretim endeksi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.
AA
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.
AA