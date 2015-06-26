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Sanayi sitelerinin kent dışına taşınmasına yönelik destek

Kent içinde kalan sanayi sitelerinin dışarıya taşınmasına yönelik destek sağlanacak. Küçük sanayicilere uygun koşullarda taşınma kredisi verilecek

Sanayi sitelerinin kent dışına taşınmasına yönelik destek

Kent içinde kalan sanayi sitelerinin dışarıya taşınmasına yönelik destek sağlanacak. Küçük sanayicilere uygun koşullarda taşınma kredisi verilecek

26 Haziran 2015 Cuma 11:22
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Sanayi sitelerinin kent dışına taşınmasına yönelik destek

ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'ne göre, kent içinde kalan sanayi sitelerinin, kent dışına taşınmasına yönelik destek verilecek.

AA muhabirinin, söz konusu belgeden derlediği bilgilere göre, Bakanlık, yerleşim yerleri içerisinde kalmış, sıhhi imkanlarını yitirmiş ve gelişme imkanı bulunmayan sanayi siteleri için harekete geçti. Konunun çözümü için bir kanun tasarısı taslağı da hazırlandı.

Buna göre, kent içinde kalmış söz konusu sanayi sitelerinin, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan veya yapılacak bölgelere taşınmasına destek olunacak. Bu durumdaki küçük sanayicilerin daha sağlıklı, modern ve çevreye duyarlı iş yerlerinde çalışmalarına imkan sağlamak amacıyla uygun koşullarda taşınma kredisi verilecek.

Böylece şehrin içinde kalan sanayi siteleri, kentsel dönüşüm kapsamında uygun bölgelere taşınacak.

Büyük sanayi alanları oluşturulacak

Öte yandan, söz konusu belgeye göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, büyük sanayi yatırım alanlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalara da başladı.

Belgede yer alan hedeflere göre, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilmesi ve kaynakların verimli kullanılarak üretim kapasitesinin artırılması amacıyla ülke genelinde büyük sanayi yatırım alanları oluşturulacak.

Bu eylemle, küresel ölçekte rekabet edebilirliğin ve bölgesel gelişmenin sağlanması da amaçlanıyor.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:31
Anahtar Kelimeler:
Sanayiönce Vatan
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