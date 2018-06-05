Sanayi sitelerinin inşasına KDV istisnası

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa payı esasına dayanan vergilendirme modeline geçiliyor.

Organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak.

Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile imalat sanayinde kullanılacak makine ve teçhizat teslimlerinde de KDV istisnası getirilirken, bu istisnalardan yararlanmak için vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi satıcılara ibraz edilerek KDV'nin uygulanmaması sağlanacak.

Kantinlere istisna

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri de KDV'den muaf tutuldu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ne göre kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV'den istisna olacak.

Faydalı ömrünü tamamlayan makine ve teçhizata ilişkin KDV'nin indirimlerden çıkarılmasına gerek olmayacak. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra ciro primi, iskontolar, garanti ve reklam giderleri nedeniyle ödenen KDV'nin iadesine de imkan tanınacak.