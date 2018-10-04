Sanayi sektöründe ‘kadın’ın önemi masaya yatırıldı

İSTANBUL - TİAD, TÜYAP, ve Marketing Türkiye iş birliğiyle MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı kapsamında düzenlenen “Sanayide Üreten Kadınlar Buluşması” paneli, “Endüstri şirketlerinde kadının rolü”, “Türkiye’de kadın meselesi” ve “Bir sanayi şirketinde üst düzey yönetici olmak” başlıklı konularıyla sanayi sektöründe kadının varlığını masaya yatırdı.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in moderatörlüğündeki panel kapsamında; GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Elif Ergu Demiral, Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer, Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ve Dirinler Sanayi Makinaları Endüstri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin, panelist olarak yer aldı.

Aydoğdu: Biz üretimin güçlü kadınlarına inanıyoruz.

Panelin açılış konuşmasını yapan TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, sanayiciler olarak nitelikli personele ihtiyaç duyduklarını ve eve kapanan ya da kendisine çizilen sınırlar çerçevesinde iş hayatında yer alan kadınların sanayicinin aradığı nitelikli personel olabileceğinin altın çizdi. Üretimde kadınlarla çalışan firmaların sonuçtan son derece memnun olduğunu belirten Aydoğdu, “TİAD olarak, sanayide kadın konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü kadınlar, üretimde fark yaratmanın yanı sıra süreklilikleri ve işine sadakatleriyle erkeklere göre çok daha kabiliyetliler. Erkekler de onlara bakıp kendilerine çeki düzen vermeye ihtiyaç duyuyor. Bunları göz önüne sermek ve farkındalık yaratmak amacıyla MAKTEK Avrasya’da başarısıyla fark yaratan kadınlarımızı buluşturduğumuz bu panel, fuarda ayrıcalıklı bir yere sahip. Belirtmem gerekir ki; kadın her yerde zekasıyla, gücüyle ve çalışkanlığıyla yıldız gibi parlar. Biz üretimin güçlü kadınlarına inanıyoruz” dedi.

Ersözlü: Kadınları tüm sektörlerde artarak görmeye devam edelim.

Tüyap Fuar ve Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise TÜYAP olarak böylesine önemli bir panele ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Erkek egemen fuarlarda böyle önemli paneller düzenlemenin önemli olduğunu aktaran Ersözlü, “Her sektörde olduğu gibi sanayimizde kadın istihdamı oluşturulması önemli. Bu bakış açısıyla da gerçekleştirdiğimiz bu panel sektörde karşılık bulur ve kadınları tüm sektörlerde artarak görmeye devam ederiz” diye açıkladı.

Özsoy: Artık yeni yakalılar var….

Açılış konuşmalarından sonra söz alan GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy’da endüstri şirketlerinde kadının rolünü değerlendirdi. Bilim ve teknoloji alanında cinsiyetin önemsiz olduğunu aktaran Özsoy, 21.yüz yılda bile karşımıza çıkan ön yargıların yıkılmaya başladığını söyledi. Günümüzde bilim adamı kelimesinin bilim insanı olarak yer değiştirmesinin bile önemli olduğunun altını çizen Özsoy, yapılan araştırmalara göre enerji sektöründe kadın çalışan oranın az olduğunu belirtti. Özsoy, “Aslına bakarsanız Türkiye’de var olan 30 milyon kadının 10 milyonu iş gücünde yer alıyor. 8,5 milyon kadını daha iş gücüne dahil edersek, 250 milyar dolar kazanç elde etmiş oluruz. Ve fotoğrafın tamamına odaklanarak kadın iş gücünü yüzde 63’e çıkarırsak 2025 yılında İtalya’yı ve bahsettiğimiz rakamları yakalarız. Çünkü Türkiye’de her alanda olduğu gibi mühendislik alanında çok iyi eğitim almış kadınlar var. Öte yandan yeni dünya düzeninde beyaz ve mavi yakalı çalışanların yanına yeni bir yaka daha geldi. Bunu yeni yaka olarak nitelendirebiliriz. Dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni yakalar, önemli bir yer tutuyor. Kadınların bu dalgaya entegre olmaları gerekiyor” dedi.

Alibaz: İş hayatıma kaportacı çırağı olarak başladım

Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ise iş hayatına kaportacı çırağı olarak başladığını belirtti. Babasının öğütleri sayesinde bugünlere geldiğinin altını çizen Alibaz, “Küçüklüğümden bugüne hep kendime ‘Arzu ne yaparsan yap, en iyisini yap’ diye öğüt verdim. Bu da benim en önemli mottomdur. Öte yandan insanların sosyal sermaye edinmeleri gerektiğine inanıyorum. Üniversite zamanımdan bugüne çok farklı ortamlarda yer aldım ve bunu bana bir kadın olarak değer kattığına inanıyorum. İş hayatında da bir kadın olarak ve yönetici olarak yer almanın zorluklarını da yaşamadım değil. Ama motivasyonlu ve en iyisini yapma arzusu ile bugünlere geldiğime inanıyorum.”

Dirin: Kadınlar istediğinde her şeyin üstesinden gelebilir

Dirinler Sanayi Makinaları Endüstri ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin ise şirketlerinde çalışan kadın oranının yüzde 30 olduğunu söyledi. Dirinler’in kadın egemen erkek yoğunlukta bir firma olduğunun altını çizen Dirin, dürüst olan ve çok çalışan insanların hep bir adım önde olduğuna inandığını belirtti. Takım tezgahları sektöründe kadın çalışanların yoğunlaşması gerektiğine inandığını söyleyen Dirin, kadınların istedikleri zaman her işi rahatlıkla yapabileceğini belirtti.

Ergu: Çocuklara hayal kurmayı öğretin

Çocukluğundan beri kadın haklarını savunduğunu söyleyen Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Elif Ergu Demiral, üniversite 2’inci sınıfta çalışmaya başladığını ve üretim içinde olmayı çok sevdiğini söyledi. Türkiye’nin kadın karnesinin zayıf ve eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığını düşündüğünü söyleyen Ergu, medya da bunun geçerli olduğun belirtti. Türkiye’nin kadın rol modellere ihtiyacı olduğunun altını çizen Ergu, bir gazeteci olarak kadın iş insanlarının hikayelerinin daha fazla medyada yer alması gerektiğini savunduğunu belirtti. Ergu, “Hep söylediğimiz gibi üretmek ve çalışmak çok önemli. Yeni dünya düzeninde ve 2020 yılına geldiğimizde 6 milyon insanın işsiz kalacağı söyleniyor. Bu tabloyu yaşamamak için hepimizin kendini geliştirmesi ve dijitalleşmeye kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Kadınların iş dünyasına katılmasıyla önemli ölçüde kazanç sağlanabileceğini artık hepimiz biliyoruz. Kız ya da erkek, çocuklara ne verirseniz onun karşılığını alırız. Onlara nasıl hayal kuracaklarını öğretmemiz gerekiyor. Kadınların, emin oldukları ve başaracaklarını bildikleri işe yoğunlaşarak, başardıklarını herkese göstermeleri gerektiğine inanıyorum” diye açıkladı.

Tezer: ön yargıları yıkmak için kadınlar daha çok çalışıyor

“Sanayide Üreten Kadınlar Buluşması” panelinin son konuşmacısı olan Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer’de iş hayatındaki en önemli zorluğu bir kadın makine mühendisi olarak iş ararken yaşadığını belirtti. O dönemde Bursa’da iki farklı otomotiv devinin olduğunu ve yan sanayiye çok ihtiyacın olduğu bildiğini söyleyen Tezer, uzun bir süre iş bulamadığını belirti. Akabinde girdiği şirkette 10 sene boyunca kalite departmanında çalıştığını ve sonrasında mühendislik departmanına geçtiğini belirten Tezer, işinin gerekli olduğu her alanda çalıştığının altını çizdi. Aynı şirkette 18 yıl çalıştıktan sonra genel müdür olarak atandığını söyleyen Tezer, çok çalıştığını ve ön yargıları yıkmak için kadınların daha çok çalışmak zorunda olduğunu aktardı.