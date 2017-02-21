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"Sanayi kenti"nden 60 bin istihdam hedefi

Kocaeli Valisi Güzeloğlu, istihdam seferberliği kapsamında Kocaeli'de 60 bin kişilik bir istihdam sözü verildiğini belirterek, "Kocaeli büyüdükçe Türkiye büyüyecek, Kocaeli gelişirse Türkiye gelişecek." dedi.

"Sanayi kenti"nden 60 bin istihdam hedefi

Kocaeli Valisi Güzeloğlu, istihdam seferberliği kapsamında Kocaeli'de 60 bin kişilik bir istihdam sözü verildiğini belirterek, "Kocaeli büyüdükçe Türkiye büyüyecek, Kocaeli gelişirse Türkiye gelişecek." dedi.

21 Şubat 2017 Salı 15:50
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"Sanayi kenti"nden 60 bin istihdam hedefi

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı çerçevesinde Kocaeli Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar ve İŞKUR'a bağlı iş ve meslek danışmanları katıldı.

"Yaklaşık 60 bin kişilik bir istihdamın yıl sonuna kadar sözü verildi"

Kocaeli'nin Türkiye'nin ihracatının yüzde 18’ini, ithalatının yüzde 25’ini gerçekleştiren ve üreten, 200'ü aşkın gümrük bölgesine doğrudan ihraç eden, liman bölgesiyle Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 4'üncü büyük liman üretimi ve liman hizmetlerini sunan bir büyükşehir olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "13 organize sanayi bölgesi, 3 tekno parkı, 100'ü aşkın Ar-Ge merkezi ve en önemlisi bilişim alanında Türkiye'nin vizyon projesi Bilişim Vadisi'yle bilgi ekonomisine ve bilgiye dayalı dönüşüm sürecine öncülük eden bir büyükşehir. Bu açıdan Kocaeli'nin sadece en önde değil, Türkiye'ye model olması hem olağandır hem de doğaldır." dedi.

"Adı Milli Seferberlik ise seferberlik ruhu ve heyecanı bize gerekiyor"

Geçen günlerde tüm işbirliği yapan kesimler adına büyük bir buluşma düzenlediklerine işaret eden Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Ortaya konulan hedefler de Kocaeli'ye yakışan hedefler oldu. Yaklaşık 60 bin kişilik bir istihdamın yıl sonuna kadar sözü verildi. Biz doğru adımları atarsak, iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda gerekli altyapı çalışmalarımızı doğru yaparsak, kurumun kesimlerle arasındaki bağlantıyı sağlam kurarsak, bu hedefi aşacak birikimi ve zenginliği taşıyoruz. Bütün organize sanayi bölgelerine, odalarımıza, birliklerimize, her düzeyde yeni dönemin bilgilenmesi gereken bütün paydaşlarına büyük bir heyecanla bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Adı Milli Seferberlik ise seferberlik ruhu ve heyecanı bize gerekiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli SeferberlikVali Hasan Basri GüzeloğluİşkurKocaeli
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