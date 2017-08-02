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Sanayi kenti ihracatta hız kesmiyor

Türk imalat sanayisinin kalbi konumunda bulunan Kocaeli'nin 2017'nin 7 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artış göstererek, 7 milyar 429 milyon 377 bin dolar oldu.

Sanayi kenti ihracatta hız kesmiyor

Türk imalat sanayisinin kalbi konumunda bulunan Kocaeli'nin 2017'nin 7 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artış göstererek, 7 milyar 429 milyon 377 bin dolar oldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:34
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Sanayi kenti ihracatta hız kesmiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-temmuz döneminde 5 milyar 891 milyon 560 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,1 arttı.

İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla dış satım yapan il olan Kocaeli'nin 7 aylık ihracat performansı 2013'ten sonra ilk defa 7,4 milyar dolar barajını aşarak 7 milyar 429 milyon 377 bin dolar olurken, söz konusu dönemde toplam ülke ihracatındaki payı da yüzde 8,9 olarak gerçekleşti.

Kentten yapılan ihracatın yüzde 76,7'sine denk gelen 5 milyar 700 milyon 659 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında, ilk sırayı otomotiv sektörü aldı.

Bu dönemde kentten yapılan otomotiv ana ve yan sanayi ihracatı geçen yıla göre yüzde 19 artarak 3 milyar 300 milyon 387 bin dolar oldu.

Kimya ihracatında yüzde 44 artış

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi'ni de barındıran Kocaeli'nin ihracatında bu sektör ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamülleri ihracatı bu dönemde yüzde 44'lük artışla 2 milyar 400 milyon 272 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 378 milyon 591 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 334 milyon 917 bin dolarla çelik, 319 milyon 253 bin dolarla elektrik-elektronik, 223 milyon 872 bin dolarla iklimlendirme sektörü takip etti.

BAE'ye ihracat yüzde 264 arttı

Bu dönemde kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Söz konusu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın 7 aylık dönemine göre yüzde 21,9'luk artışla 885 milyon 677 bin dolara yükseldi.

Kentten yapılan ihracatın geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 264,7 arttığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 639 milyon 357 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya, sanayi kentinin en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke oldu. Bu dönemde Almanya'ya yapılan dış satım, yüzde 6,8 artarak 546 milyon 54 bin dolara çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİMSanayi
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