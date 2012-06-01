Sanayi istihdamında artış sürüyor

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri 2012 Yılı 1. Dönem'' verilerini açıkladı.



Buna göre, Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi, 2012 yılının 1. döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6, bir önceki döneme göre yüzde 0,6 arttı. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi 106,2 oldu.