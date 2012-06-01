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Sanayi istihdamında artış sürüyor

Sanayide istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı, bir önceki döneme göre ise aynı kaldı

Sanayi istihdamında artış sürüyor

Sanayide istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı, bir önceki döneme göre ise aynı kaldı

01 Haziran 2012 Cuma 12:33
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Sanayi istihdamında artış sürüyor
ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri 2012 Yılı 1. Dönem'' verilerini açıkladı.

Buna göre, Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi, 2012 yılının 1. döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6, bir önceki döneme göre yüzde 0,6 arttı. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi 106,2 oldu.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:34
Anahtar Kelimeler:
Istihdam
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