Sanayi istihdamında artış sürüyor

Buna göre, Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi, 2012 yılının 1. döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6, bir önceki döneme göre yüzde 0,6 arttı. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi 106,2 oldu.
AA
Sanayide istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı, bir önceki döneme göre ise aynı kaldı
Buna göre, Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi, 2012 yılının 1. döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6, bir önceki döneme göre yüzde 0,6 arttı. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi 106,2 oldu.
AA