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Sanal iş yeri sayısı, Doğu Anadolu'yu geride bıraktı

BKM verilerine göre Türkiye'deki sanal iş yeri sayısı 54 bine yaklaşarak, Doğu Anadolu'daki iş yeri sayısını geçti

Sanal iş yeri sayısı, Doğu Anadolu'yu geride bıraktı

BKM verilerine göre Türkiye'deki sanal iş yeri sayısı 54 bine yaklaşarak, Doğu Anadolu'daki iş yeri sayısını geçti

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:10
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Sanal iş yeri sayısı, Doğu Anadolu'yu geride bıraktı
ANKARA - Türkiye'de bulunan sanal iş yeri sayısı 53 bin 660'e ulaşarak, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan 50 bin 569 gerçek iş yeri sayısını geride bıraktı.

AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de internet kullanımının yaygınlaşması ile sanal şirket sayısı 53 bin 660'a ulaştı. Bu rakamlarla Türkiye'de bulunan sanal iş yeri sayısı, Doğu Anadolu bölgesindeki gerçek iş yeri sayısını geçmiş oldu.
Sanal şirket sayısında Marmara bölgesi 21 bin 288 şirket ile birinci sırada yer alırken, bu bölgeyi 9 bin 852 sanal iş yeri ile İç Anadolu bölgesi takip etti. Sanal iş yeri sayısında Doğu Anadolu Bölgesi 2 bin 199 iş yeri ile son sırada bulunuyor. Güney Doğu Anadolu bölgesi ise 2 bin 377 sanal iş yeri ile Doğu Anadolu bölgesinin ardından en az sanal iş yeri bulunan ikinci bölge oldu.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:11
Anahtar Kelimeler:
Sanal Iş Yeri
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