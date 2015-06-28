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San-Tez projelerinin bütçesi 4 milyon 968 bin liraya ulaştı

Şubat-nisan dönemindeki Sanayi Tezleri (San-Tez) programı başvurularında destek kararı alınan projelerin toplam bütçesi 4 milyon 968 bin liraya ulaştı.

San-Tez projelerinin bütçesi 4 milyon 968 bin liraya ulaştı

Şubat-nisan dönemindeki Sanayi Tezleri (San-Tez) programı başvurularında destek kararı alınan projelerin toplam bütçesi 4 milyon 968 bin liraya ulaştı.

28 Haziran 2015 Pazar 10:18
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San-Tez projelerinin bütçesi 4 milyon 968 bin liraya ulaştı

ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, şubat-nisan dönemindeki Sanayi Tezleri (San-Tez) programı başvurularından destek kararı alınan projelerin toplam bütçesinin 4 milyon 968 bin liraya ulaştığı ve bu tutarın 3 milyon 530 bin lirasının Bakanlık tarafından hibe olarak karşılanacağı bildirildi.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, San-Tez Programı şubat-nisan başvuru sonuçlarının belli olduğu belirtildi.

Yapılan iyileştirme çalışmalarıyla, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında değerlendirilen San-Tez projelerine olan ilginin artırılması ve daha nitelikli projelerin üretilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, başvurulardan destek kararı alınan projelerin toplam bütçesinin söz konusu dönemde 4 milyon 968 bin liraya ulaştığı ifade edildi. Bu tutarın 3 milyon 530 bin lirasının, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hibe olarak karşılanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Desteklenen projelerin Kayseri, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Antalya, İzmir, Adana illerinde bulunduğu görülmektedir. Bütçe sınırı olmayan San-Tez proje desteğinde bu dönem elektronik alanında 2,4 milyon lira değerinde bir proje desteklenmeye değer bulunmuştur. Yürütücülüğünü Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ekmel Özbay'ın yaptığı proje ile radar sistemlerinin millilik oranının artırılması hedeflenmiş olup, bu sistemlerde kullanılmak üzere düşük gürültülü yonga tasarlanıp üretilecektir. Bu sayede dışarıdan yüksek miktarlardaki malzeme alımının önüne geçilecek, performans artışı sağlanacak ve geliştirilen radar sisteminin uluslararası pazarda etkinliği artacaktır."


AA

Son Güncelleme: 28.06.2015 12:34
Anahtar Kelimeler:
önce VatanProjeSan-Tez
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