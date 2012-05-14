Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Şampiyon borsada da kazandı

Galatasaray hisseleri şampiyonluğun ardından haftaya sert bir yükselişle başlarken, Fenerbahçe hisseleri keskin bir düşüş kaydetti

Şampiyon borsada da kazandı

Galatasaray hisseleri şampiyonluğun ardından haftaya sert bir yükselişle başlarken, Fenerbahçe hisseleri keskin bir düşüş kaydetti

14 Mayıs 2012 Pazartesi 11:37
581 Okunma
Şampiyon borsada da kazandı
İSTANBUL  - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Cumartesi günü oynanan süper final son maçının beraberlikle bitmesinin ardından, şampiyon olan Galatasaray'ın hisseleri güne 222,00 TL fiyatla başladı. Cuma günü 198,50 TL'den kapanan Galatasaray hisseleri böylece yüzde 11,80 değer kazandı.
Fenerbahçe hisseleri ise şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından haftaya yüzde 9 değer kaybıyla 52,25 TL'den başladı.
Galatasaray hisse senetleri ilk yarım saat sonunda Cuma gününe göre yüzde 8 yükselişle 214,50 seviyelerinde dengelenirken Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 7,35 oranında değer kaybıyla 53,25'den alıcı buluyor.
Cuma günü kapanış değerleri itibariyle Fenerbahçe'nin piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL düşerek 1.337.500.000 TL olurken, Galatasaray'ın piyasa değeri ise 563.193.045 TL'den 598.044.100 TL'ye yükseldi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 05:45
Anahtar Kelimeler:
Şampiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ