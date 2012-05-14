Şampiyon borsada da kazandı

İSTANBUL - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Cumartesi günü oynanan süper final son maçının beraberlikle bitmesinin ardından, şampiyon olan Galatasaray'ın hisseleri güne 222,00 TL fiyatla başladı. Cuma günü 198,50 TL'den kapanan Galatasaray hisseleri böylece yüzde 11,80 değer kazandı.

Fenerbahçe hisseleri ise şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından haftaya yüzde 9 değer kaybıyla 52,25 TL'den başladı.

Galatasaray hisse senetleri ilk yarım saat sonunda Cuma gününe göre yüzde 8 yükselişle 214,50 seviyelerinde dengelenirken Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 7,35 oranında değer kaybıyla 53,25'den alıcı buluyor.