Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Sakarya'da Dronmarket firması, hem sivil hem de askeri alanda kendi "drone"larını üretebilmek ve satışını yapabilmek için Ar-Ge birimi oluşturdu ve Sakarya Teknokent'le anlaşma yaparak çalışmalara başladı.

Ar-Ge çalışmalarının ardından "drone" üretmeye başlayan firma Bangladeş'tan sipariş aldı. Tasarım ve üretimi firma tarafından gerçekleştirilen, keşif, gözetleme ve takipte kullanılan "drone"lardan 500'ü Bangladeş ordusuna ihraç edildi.

Firmanın Ar-Ge Müdürü Akay Yeşilöz, AA muhabirine, insansız hava araçlarının (İHA) tasarım ve üretimini yaptıklarını söyledi.

İlk hedeflerinin kendi İHA'larını üretmek olduğunu belirten Yeşilöz, "Çünkü dışarıdan hazır olarak satın almış olduğumuz İHA'larda en büyük etken, yazılım engellemesiydi ki çoğu zaman da bununla karşılaştık. Bu, hem sivil anlamda hem de bu ürünlerin askeri alanda satışında büyük bir problem çıkaracağı için öncelik olarak kendi Ar-Ge'mizi oluşturup kendi İHA'larımızın imalatını ve satışını yapmak istedik." diye konuştu.

Yeşilöz, Bangladeş ordusunun operasyonlarında tasarımı ve imalatı Türkiye'de yapılmış "drone"larının kullanıldığını söyledi.

Bangladeş ordusunun kendileriyle iletişime geçtiğini ve 500 adet drone siparişi verdiklerini belirten Yeşilöz, şunları kaydetti:

"Üretimi yapılan her bir drone, şu anda tamamıyla askeri olarak her türlü görevi icra edebiliyor. Askeri alan olarak keşif, gözetleme ve takip alanında kullanılan ve bu tarz ihtiyaçlar için bizim önemli olarak düşündüğümüz bir özellik vardı. Bu özellik her kim olursa olsun olabildiğince küçük olabildiğince operasyonel ve avucun içinden kaldırıp istediği her yere uçurabileceği bir modeldi. Bu modeli tercih ettiler. " dedi.

Tenkokentteki akademisyenlerin yardımıyla ürünü geliştirdiklerini vurgulayan Yeşilöz, "Hala engeller var. Mesela en büyük engel şu an kullandığımız elektronikler hala yurt dışından geliyor ama kontrolü tamamen bize ait. Yazılımları en ince noktasına kadar işleyebiliyoruz. Şu anki hedefimiz o elektronikleri bizim üretmemiz." şeklinde konuştu.

"Bu yıl savunma sanayisini tematik alan olarak belirledik"

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin de teknoparkların şirketlerin yetiştirildiği tarlalar olarak düşünülebileceğini söyledi.

Devletin teknoparklardaki firmaların iş fikirlerini geliştirebilmesi için bir takım muafiyetler uyguladığını dile getiren Engin, bu muafiyetlerin özellikle Ar-Ge süreçlerinin hem maliyetini azaltmada hem de belirsizlikleri ortadan kaldırmada ve girişimcileri cesaretlendirme noktasında katkı sağladığını aktardı.

Bu yıl savunma sanayisini tematik alan olarak belirlediklerini anlatan Engin, "Biz şuna inanıyoruz, savunma sanayi anlamında gerçek manada bağımsızlık olmadan, ülkece bağımsız olmamızın mümkün bir tarafı bulunmamaktadır. Biz kendi çabamızla Sakarya Teknokent olarak acaba bu savunma sanayisine dönük ne tür çalışmalar yapabiliriz diye düşündüğümüzde özellikle İHA ve SİHA'ların ordumuzun hizmetine girmesi ile terörle mücadelede son derece etkin bir seviyeye çıkıldığını görüyoruz. Dolayısıyla da biz ilk defa Türkiye'de tam teşekküllü bir drone imalatını burada yerli imkanlarla yapmış durumdayız." dedi.

Bunların hem sivil hem de askeri amaçlı kullanılabildiğini vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Hem ülkemizin ihtiyaçlarına dönük drone imalatı yapmaktayız hem de ihracata dönük katma değeri yüksek bir ürünü geliştirmiş durumdayız. Bu açıdan önemli bir savunma sanayi hamlesini de gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz."