Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sahte altına mıknatıs da kar etmiyor

Vatandaşların sahte altını anlamak için sıklıkla kullandığı "mıknatıs yöntemi"nin, her zaman işe yaramadığı ortaya çıktı.

Sahte altına mıknatıs da kar etmiyor

Vatandaşların sahte altını anlamak için sıklıkla kullandığı "mıknatıs yöntemi"nin, her zaman işe yaramadığı ortaya çıktı.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 13:16
1277 Okunma
Sahte altına mıknatıs da kar etmiyor
ANKARA
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının gerçek mi sahte mi olduğunu mıknatısla kontrol etmenin, vatandaşları yanıltacağını, sahte altını bu yöntemle ayırt etmenin mümkün olmadığını söyledi. 

Son günlerde sahte altınla ilgili, "altının gerçek mi sahte mi olduğunun mıknatısla ayırt edilebileceği" yönünde haberler yapıldığını belirten Çavuşculu, mıknatısın böyle bir işlevinin olmadığını kaydetti. Söz konusu haberlerin vatandaşı yanılttığına işaret eden Çavuşculu, "Mıknatıs çekerse altın değil, çekmezse altın gibi yalan ifadeler kullanılıyor, bu doğru değil. Vatandaşlar, alacakları ürünleri mıknatısla kontrol etmesinler, yanılırlar. Mıknatısla, bir metalin altın olup olmadığını anlamak mümkün değil. Mıknatıs, metal eğer iyi bir altınla kaplanmışsa bunu da çekmez. Vatandaşlara tavsiyem, altınlarını faturası ve belgesiyle kuyumcudan alsınlar" diye konuştu. 

"Darphane'de sendika iddiasından vazgeçmeli"

Sahte altın konusuna Darphane ve Hazinenin de sahip çıkması gerektiğini dile getiren Çavuşculu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son zamanlarda Darphane dışında basılmış altınlar dolaşıyor piyasada. Çünkü, Darphane 1 ayı geçkin süredir grevde. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, Allah rızası için ilgilenmesi lazım. Çünkü, vatandaşlarımız kandırılıyor. Biz meslek odaları olarak kötü niyetli kişilere fırsat verilmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabi bizim şahsi gayretimiz yeterli olmuyor. Onun için Darphane grevine bir an önce son verilmeli. Sendikaya da çağrı da bulunuyoruz, iddialarından vazgeçmeliler. Aksi takdirde darphane grevine son vermezse, önümüzdeki günlerde kötü niyetli kişiler, daha çok vatandaşı kandıracak. Aman dikkat diyoruz, yetkilileri de göreve çağırıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 13:17
Anahtar Kelimeler:
Sahte Altına Mıknatıs Da Kar Etmiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ