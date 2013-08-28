Sahte altına mıknatıs da kar etmiyor

ANKARA



Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının gerçek mi sahte mi olduğunu mıknatısla kontrol etmenin, vatandaşları yanıltacağını, sahte altını bu yöntemle ayırt etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Son günlerde sahte altınla ilgili, "altının gerçek mi sahte mi olduğunun mıknatısla ayırt edilebileceği" yönünde haberler yapıldığını belirten Çavuşculu, mıknatısın böyle bir işlevinin olmadığını kaydetti. Söz konusu haberlerin vatandaşı yanılttığına işaret eden Çavuşculu, "Mıknatıs çekerse altın değil, çekmezse altın gibi yalan ifadeler kullanılıyor, bu doğru değil. Vatandaşlar, alacakları ürünleri mıknatısla kontrol etmesinler, yanılırlar. Mıknatısla, bir metalin altın olup olmadığını anlamak mümkün değil. Mıknatıs, metal eğer iyi bir altınla kaplanmışsa bunu da çekmez. Vatandaşlara tavsiyem, altınlarını faturası ve belgesiyle kuyumcudan alsınlar" diye konuştu.

"Darphane'de sendika iddiasından vazgeçmeli"

Sahte altın konusuna Darphane ve Hazinenin de sahip çıkması gerektiğini dile getiren Çavuşculu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son zamanlarda Darphane dışında basılmış altınlar dolaşıyor piyasada. Çünkü, Darphane 1 ayı geçkin süredir grevde. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, Allah rızası için ilgilenmesi lazım. Çünkü, vatandaşlarımız kandırılıyor. Biz meslek odaları olarak kötü niyetli kişilere fırsat verilmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabi bizim şahsi gayretimiz yeterli olmuyor. Onun için Darphane grevine bir an önce son verilmeli. Sendikaya da çağrı da bulunuyoruz, iddialarından vazgeçmeliler. Aksi takdirde darphane grevine son vermezse, önümüzdeki günlerde kötü niyetli kişiler, daha çok vatandaşı kandıracak. Aman dikkat diyoruz, yetkilileri de göreve çağırıyoruz."