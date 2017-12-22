Şahenk'e Legion d'Honneur Nişanı verildi

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e, Fransa'nın en yüksek dereceli nişanı Legion d'Honneur verildi. Şahenk'e madalyayı Fransa Büyükelçisi Charles Fries takdim etti.

Ödül töreni İstanbul'daki Fransa Sarayı'nda gerçekleşti. Törene Ferit Şahenk'in annesi Deniz Şahenk ile ailesi, yakın çalışma arkadaşları ve dostları da katıldı.

Konuşmasında, "Olağanüstü ve etkileyici hayat yolculuğunuzun yanı sıra, ikili ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine yaptığınız üstün katkılardan dolayı Fransa Cumhuriyeti bu nişanla size olan minnettarlığını ifade etmek istemiştir" ifadelerini kullanan Büyükelçisi Fries, "Fransa Cumhuriyeti, Ferit Şahenk'i hayat yolculuğundaki başarılarından ötürü takdir etmek ve kendisini onurlandırmak istediği için bu akşam burada toplandık" dedi.

Büyükelçi, Napoleon Bonaparte tarafından ihdas edilen ve Fransız nişanlarının en eskisi ve prestijlisi olan Legion d'Honneur Nişanı'nı Ferit Şahenk'e takdim etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı Legion d'Honneur'a layık görülmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, “Bir Türk girişimcisi olarak bu çok özel ödülü ailem, grubum ve 35 bin çalışma arkadaşım adına alıyorum” dedi.

Ferit Şahenk, konuşmasında şunları ifade etti:

"Bu anlamlı ve prestijli ödülün daha fazla sosyal ve kültürel etkileşime katkı sağlayacak şekilde, ağırlama hizmetlerinde Avrupa'da büyüdüğümüz bir döneme denk gelmesi de çok hoş bir gelişme olmuştur. Türk misafirperverliği küresel kültür bağlamında iyi bilinen, yerleşmiş bir kavramdır. Bizler haklı olarak bundan büyük gurur duyuyoruz. Ana misyonumuz Türk misafirperverliğini turizm ve yeme-içme sektörleri aracılığıyla dünyanın diğer coğrafyalarına da taşımaktır. Misafirperverliğimiz, birlik bütünlük, karşılıklı anlayış, mükemmellik, yaratıcılık ve sorumluluk gibi Doğuş Grubu şirketlerinin tüm faaliyetlerinde esas aldığı geleneksel temel değerlerimizle birleştiriyoruz."

Şahenk, şirketlerin spor, kültür ve sanata ilgi gösterdikçe küresel kurumsal yurttaş haline geldiklerini vurgulayarak, "Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz, sporun desteklenmesine verdiğimiz önem, odaklandığımız turizm sektöründeki otel, marina ve restoranlarımız; ve kendi markalarımızın yurt dışına açılmasına yönelik çabalarımızla Doğuş Grubu'nu kurumsal bir dünya vatandaşı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Legion d'Honneur Nişanı, 1804 yılında Fransa İmparatoru Napoleon Bonaparte tarafından verilmeye başlandı. O dönemden sonra, Fransa hükümeti tarafından verilen en yüksek nişan oldu. (NTV)