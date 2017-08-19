Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.447
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5323
EURO
4.1312
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre...
Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak
Türk Yıldızları şehit Eren anısına...
ŞİFA KAYNAĞI LİGARBA
ŞİFA KAYNAĞI LİGARBA
Adalar Kültür Derneği 2017 Yaz Kültür-Sanat Festivali
Adalar Kültür Derneği 2017 Yaz...
Avukat, Ressam Nilgün Uluğkay Aktürk Sergisi
Avukat, Ressam Nilgün Uluğkay Aktürk...

Sahada kazandılar borsada kaybettiler

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, Süper Lig'in başlamasıyla ilk maçlarında puan kazanmalarına karşın 11-18 Ağustos döneminde yatırımcılarına kaybettirdi.

Sahada kazandılar borsada kaybettiler

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, Süper Lig'in başlamasıyla ilk maçlarında puan kazanmalarına karşın 11-18 Ağustos döneminde yatırımcılarına kaybettirdi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:41
0 Okunma
Sahada kazandılar borsada kaybettiler

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri Süper Lig'in başlamasıyla ilk maçlarında puan kazandı ancak 11-18 Ağustos döneminde yatırımcılarına kaybettirdiler.

AA muhabirinin derlediği verilere göre spor endeksi, 11-18 Ağustos yüzde 2,49 değer kaybetti. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, söz konusu dönemde hisseleri yüzde 5,15 gerileyerek yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Göztepe ile 2-2 berabere kalarak deplasmandan puanla dönen Fenerbahçe de yüzde 3,59 kaybettirerek 11-18 Ağustos'ta en fazla kaybettiren ikinci spor şirketi oldu.

Yatırımcısına en az kaybettiren Galatasaray oldu

Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş da yatırımcısına yüzde 1,66 kaybettirdi.

11-18 Ağustos arası haftalık dönemde yatırımcısına en az kaybettiren Galatasaray oldu. Galatasaray'ın hisseleri de söz konusu dönemde yüzde 1,33 azalış kaydetti. Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-1 yenmişti.

Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip. Beşiktaş 18 Ağustos sonu itibarıyla 1 milyar 135 milyon 200 bin lira piyasa değerine sahip. Beşiktaş'ın geçen hafta 1 milyar 154 milyon lira piyasa değeri bulunuyordu.

Geçen hafta 1 milyar 83 milyon lira piyasa değerine sahip Fenerbahçe ise bu haftayı 1 milyar 44 milyon 580 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Geçen hafta 729 milyon lira olan Galatasaray'ın piyasa değeri bu hafta 719 milyon 280 bin liraya geriledi. Trabzonsporun piyasa değeri de 276 milyon lira olarak gerçekleşti.

Trabzonspor'un geçen hafta 291 milyon lira piyasa değeri bulunuyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBorsa İstanbulSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel riskler altın yatırımcısına yaradı
Küresel riskler altın yatırımcısına yaradı
MÜSİAD ile Rusya arasında iş birliği anlaşması
MÜSİAD ile Rusya arasında iş birliği anlaşması
'Ankara-Moskova arası mesafe Brüksel'den kısa'
'Ankara-Moskova arası mesafe Brüksel'den kısa'
Avro/TL 3 haftanın en düşük seviyesinde
Avro/TL 3 haftanın en düşük seviyesinde
İnternetten alışverişte hedef 35 milyar lira
İnternetten alışverişte hedef 35 milyar lira
'Otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi'
'Otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi'
İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıltı
İnternetten kartlı alışverişte onay süresi uzatıltı
'Tatil kararıyla sahillerde 500 bin civarı insan trafiği olacak'
'Tatil kararıyla sahillerde 500 bin civarı insan trafiği olacak'
Otomobilde 'ödemeleri erteleme' dönemi
Otomobilde 'ödemeleri erteleme' dönemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ