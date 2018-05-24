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Sahada kazandılar borsada kaybettiler

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'i ilk beşte tamamlamalarına karşın borsada yatırımcılarına kaybettirdi.

Sahada kazandılar borsada kaybettiler

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'i ilk beşte tamamlamalarına karşın borsada yatırımcılarına kaybettirdi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:56
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Sahada kazandılar borsada kaybettiler

İSTANBUL 

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'i ilk beşte tamamlamalarına karşın borsada yatırımcılarına kaybettirdi.

Derlenilen verilere göre 11 Ağustos 2017'de başlayıp 20 Mayıs 2018'de sona eren 2017-2018 sezonun da spor endeksi yüzde 28,8 değer kaybetti.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ söz konusu dönemde yüzde 8,1 ile yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu. Analistler, Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda Avrupa kupalarına erken veda ettiğini anımsatarak, bunun da pay piyasalarında satış baskısını artırdığını dile getirdi.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ise 2017-2018 sezonunda yüzde 8,7 ile yatırımcısına Fenerbançe'den sonra en az kaybettiren ikinci spor şirketi oldu.

Galatasaray, yeşil sahalarda başarılı sonuçlar alarak Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamasına karşın bu başarısını borsaya yansıtamadı.

Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımını tamamlamasıyla bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olmuştu.

Galatasaray Sportif AŞ, 108 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432 milyon TL bedelli artırılarak 540 milyon TL'ye artırılması işlemlerini mart ayı içinde tamamlamıştı. Gerçekleştirdiği sermaye artırımında 432 milyon TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, toplam 163,8 milyon lira nakit girişi sağlamıştı. Galatasaray'ın, sermaye artırımından elde ettiği toplam brüt fon ise 433,9 milyon lira olmuştu.

Analistler,Galatasaray'ın yeşil sahalarda aldığı başarılı sonuçlar ve bedelli sermaye artırımını tamamlamasına karşın 2017'de başlayıp 20 Mayıs 2018'de sona eren 2017-2018 sezonunda yatırımcısına kaybettirdiğini belirtti.

Süper Ligi dördüncü sırada tamamlan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise bu dönemde yüzde 51,1 azaldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla birlikte 2017 yılında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olmasına karşın yıl başından bu yana hisselerindeki satış baskısıyla 2017-2018 sezonunu kapsayan dönemde borsada kaybettirdi.

Süper Ligi beşinci sırada bitiren Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'nin hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 52,2 değer kaybetti. Trabzonspor böylece söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray, 2017-2018 sezonunu 1 milyar 123 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galasatasaray'ı 995 milyon 280 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 564 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 139 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticari Yatırımlar AŞTakımlar
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