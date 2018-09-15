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SAHA EXPO'da dünya pazarlarına kapı aralandı

Fuara katılan yerli firmalar, ürünlerinin Malezya, Endonezya, Orta, Güney ve Kuzey Amerika bölgelerine satışına yönelik mutabakat anlaşmaları imzalandı.

SAHA EXPO'da dünya pazarlarına kapı aralandı

Fuara katılan yerli firmalar, ürünlerinin Malezya, Endonezya, Orta, Güney ve Kuzey Amerika bölgelerine satışına yönelik mutabakat anlaşmaları imzalandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:30
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SAHA EXPO'da dünya pazarlarına kapı aralandı

İSTANBUL 

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018'de çok sayıda yerli firma, yurt dışı pazarlara açılma konusunda adım attı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 3 gün süren fuar, yerli ve yabancı firmalar ile savunma ve havacılık sanayisine ilgi duyanları bir araya getirdi.

Fuarda firmalar arasında çok sayıda iş görüşmesi yapıldı. Bu görüşmelerden somut iş birliklerine imza atılırken, ileriye dönük çalışmalara da zemin hazırlandı.

SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve THY Teknik AŞ Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, fuara, yurt dışından aralarında Bangladeş, Malezya, Endonezya, Sudan, Ürdün, Libya, Ukrayna, Belarus ve Rusya'nın bulunduğu ülkelerden hükümet ve şirket düzeyinde 40'a yakın üst düzey karar verici katıldı.

Fuar kapsamında, uçak motorları ve dizel motorlar için test cihazları üreten Galen Teknoloji, ürünlerinin Malezya ve Endonezya’ya satışına yönelik anlaşma imzaladı.

Fuarda ayrıca Berdan Civata, Simerkom Elektrik, Koçak Petrol, Sadtek Elektronik, Yepsan Savunma ve Havacılık AŞ, 6gen Panel, Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler, ürünlerinin Orta, Güney ve Kuzey Amerika bölgelerine pazarlanmasına yönelik mutabakat anlaşmalarına imza attı.

Hedef çıtayı yükseltmek

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da fuar kapsamında yerli ve milli savunma sanayisinin inşası ve yerliliğin artırılmasına yönelik ana ve alt yükleniciler ile KOBİ'ler arasında önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Yerli firmaların ürün ve kabiliyetlerini ortaya koyduğunu vurgulayan Bayraktar, fuar kapsamında yurt içinde yeni iş birliklerine, yurt dışında ise yeni pazarlara erişme konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

Bayraktar, SAHA EXPO'nun ilk kez düzenlenmesine karşın önemli bir başarı elde ettiğine değinerek, gelecek yıllarda çıtayı daha yükseklere çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SAHAEXPOFuar
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