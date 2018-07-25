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Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Amacımız 2023 vizyonu çerçevesinde sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısını 2 milyona çıkarmak, termal sağlık turizminden elde edilen geliri 10 milyar dolara ulaştırmaktır." dedi.

Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Amacımız 2023 vizyonu çerçevesinde sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısını 2 milyona çıkarmak, termal sağlık turizminden elde edilen geliri 10 milyar dolara ulaştırmaktır." dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:20
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Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen turist sayısını 2 milyona, sağlık turizminden elde edilen geliri de 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

TÜRSAB ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) arasında, İzmir'de bir otelde, Sağlık Turizmi Protokolü imzalandı.

Bağlıkaya, imza töreninde, protokolle sağlık ve tedavi amaçlı seyahat eden turist sayısının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Turizm sektörünün Türkiye ekonomisine 2017'de 21 milyar doların üzerinde katkı sağladığını belirten Bağlıkaya, sektörün, Türkiye'nin cari açığını kapatacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Dünyada her yıl 11 milyon kişinin tedavi görmek ve sağlığına kavuşmak için tıbbi tedavi amacıyla seyahat ettiğine işaret eden Bağlıkaya, "Sağlık turizmi her yıl yüzde 25 büyüyor. Uluslararası alanda kişi başı sağlık harcaması 6 bin 500 dolar seviyesinde. Sağlık turizmi pazarının oluşturduğu büyüklük dünyada 100 milyar dolar düzeyine ulaşmış durumda. Amacımız 2023 vizyonu çerçevesinde sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısını 2 milyona çıkarmak, termal sağlık turizminden elde edilen geliri 10 milyar dolara ulaştırmaktır." diye konuştu.

Bağlıkaya, deniz, güneş, kum turizminin dışında alternatif turizm çeşitliliği açısından sağlık turizminin çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, protokolün bu sektörü büyüteceğine inandığını kaydetti.

TURSAF Başkanı Tevfik Yazan ise 2007'de Türkiye'yi sağlık turizmi kapsamında 75 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu rakamın 2017'de 750 bine yaklaştığını belirtti.

Sağlık turizminin stratejik bir sektör olduğunu dile getiren Yazan, "Turizm ile ilgili derin bir tecrübemiz var ama dünyada turizm pastasından yeterli payı almıyoruz. Çünkü tanıtım ve pazarlama eksikliklerimiz var. Bunları da halledeceğiz." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seyahat Acentaları BirliğiTÜRSABSağlık Turizmi Protokolü
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