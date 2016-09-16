Sağlığı tehdit eden 'güvensiz' ürünlere geçit verilmedi

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasa denetimlerine hız verdiklerini ifade etti.

Çalışmalarında özellikle tekstil, ayakkabı, oyuncak ve imitasyon takılara yoğunlaştıklarını anlatan Tüfenkci, bu ürünlerdeki kimyasallara yönelik denetimlerin, kapsamı genişletilerek devam ettiğini belirtti.

Tekstil ürünlerinde kanserojen maddelerin yanı sıra risk oluşturan uzun kordon ve bağcıkların da denetiminin yapıldığını ifade eden Tüfenkci, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için ürün etiketlerinin de kontrol edildiğini söyledi.

Tüfenkci, ayakkabı grubunda da bebek ayakkabıları ve özellikle yaz döneminde sıklıkla kullanılan terliklerle sandaletlerin denetimlerine ağırlık verildiğine dikkati çekerek, bu ürünlerde kanserojen madde ve etiket kontrolü yapıldığını dile getirdi.

Denetim sonuçları

Bakan Tüfenkci, denetimlerin sonuçlarına ilişkin, "2016 Ocak-Temmuz döneminde toplam 123 bin 330 tekstil ürünü denetlendi. Bu ürünlerden bin 489'unda güvensizlik tespit edildi. Yine aynı dönemde ayakkabı grubunda ise toplam 50 bin 872 ürün denetlendi. Bu ürünlerden 199'unda güvensizlik tespit edildi ve idari yaptırımlar uygulanmaya başlandı." dedi.

İmitasyon takı ürünlerinde nikel ve kadmiyum kullanımının kısıtlandığını anımsatan Tüfenkci, "Bu ürünler özelliği gereği günlük hayatta sıklıkla kullanılan, fiyat olarak tüketicilerimizin kolaylıkla erişebileceği ve güvenliğin sorgulamadığı ürünlerdir. Söz konusu ürün grubunda, ocak ve temmuz ayları arasında toplam 36 bin 880 ürün denetlendi. Bu ürünlerin 78'inde güvensizlik tespit edildi." ifadesini kullandı.

Güvensiz ürün üreticilerine ceza

İnsan sağlığı açısından güvensiz olduğu belirlenen ürünlerin piyasadan toplatıldığını, üretici ve ithalatçılarına da 17 bin 700 lira ile 44 bin 257 lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulandığını söyleyen Tüfenkci, ayrıca kamuoyunun da ürünlere ilişkin bilgilendirildiğini belirtti.