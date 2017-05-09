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Sabiha Gökçen Havalimanı, nisanda 2,5 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, nisan ayında yolcu sayısını yüzde 8 artırarak, 2,5 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, nisanda 2,5 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, nisan ayında yolcu sayısını yüzde 8 artırarak, 2,5 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı.

09 Mayıs 2017 Salı 12:30
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Sabiha Gökçen Havalimanı, nisanda 2,5 milyonun üzerinde yolcu ağırladı

İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, nisan ayında yolcu sayısını yüzde 8 artırarak, 2,5 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'den (İSG) yapılan açıklamaya göre, nisanda havalimanından toplam 2 milyon 570 bin 830 yolcu geçiş yaparken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışa işaret etti. Havalimanının geçen yıl nisan ayındaki yolcu sayısı 2 milyon 379 bin 229 olarak gerçekleşmişti.

Bu yılın 4 aylık döneminde ise İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 9 milyon 145 bin 306 misafire ev sahipliği yaptı. Geçen yıl aynı dönemde yolcu sayısı 9 milyon 82 bin 134 olurken, ilk 4 aylık yolcu artış oranı yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde dış hatlar yolcu sayısı 2,9 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı ise 6,1 milyon oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenHavalimanıNişanönce Vatan
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