Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
212.815
DOLAR
5.3816
STERLİN
7.0661
EURO
6.1606
Sabancı Holding'in net karı 9 ayda 3,4 milyar TL oldu
Sabancı Holding'in net karı 9...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Rahip Santoro'nun katili ve ağabeyine silahlı saldırı
Son Dakika
Rahip Santoro'nun katili ve ağabeyine...
Bursa'da "film gibi" kovalamaca
Bursa'da "film gibi" kovalamaca
CHP önündeki "işimi geri istiyorum" eylemi
CHP önündeki "işimi geri istiyorum" eylemi

Sabancı Holding'in net karı 9 ayda 3,4 milyar TL oldu

Sabancı Holding'in, konsolide ana ortaklık net karı, 2018 yılının 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 3 milyar 401 milyon TL oldu. 

Sabancı Holding'in net karı 9 ayda 3,4 milyar TL oldu

Sabancı Holding'in, konsolide ana ortaklık net karı, 2018 yılının 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 3 milyar 401 milyon TL oldu. 

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:59
0 Okunma
Sabancı Holding'in net karı 9 ayda 3,4 milyar TL oldu

İSTANBUL

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin kombine satışları, bu yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 62 milyar TL’yi aştı.

Sabancı Holding'in konsolide ana ortaklık net karı ise 2018 yılının 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 3 milyar 401 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yılın 9 ayındaki faaliyet karını yüzde 18 artırarak 7 milyar 856 milyon TL’ye çıkaran Sabancı Holding’in toplam varlıkları 444 milyar 9 milyon TL’ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 28 milyar 781 milyon TL oldu.

"Yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, şunları kaydetti:

"Son 3 ay ülke olarak karşılaştığımız zorluklar, bir taraftan tüm ekonomi paydaşları açısından olumsuz koşullar yaratırken, diğer taraftan da geçmişte olduğu gibi yapısal sıkıntılarımıza yönelik kalıcı çözümler üretmemiz açısından fırsatlar yaratmaktadır. Sürdürülebilir büyüme ancak bu dönemden çıkarılacak derslerle mümkün olacaktır. Türkiye kaliteli iş gücü, dinamik ekonomisi ve Avrupa pazarı içinde yer almasıyla yatımcıları cezbetme potansiyeli yüksek bir ülke. Öngörülebilir ve düşük enflasyon artan sürdürülebilir büyümede anahtar olacaktır.

Üretimi yeniden kaldıraç olarak kullanarak, özellikle katma değeri yüksek üretime ağırlık vererek kalıcı büyüme zemininin tekrar yakalanabileceğine inanıyoruz. Biz de temelleri sanayiye ve üretime dayanan bir topluluk olarak, üzerimize düşeni yerine getirmek için yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyoruz. Mevcut işlerimizi bu anlayışla yönetiyor ve sorumluluklarımızın bilinciyle ekonomimize daha fazla katkı yapma hedefiyle çalışıyoruz. Bugün açıkladığımız başarılı sonuçlarımız da doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergesidir. Katma değeri yüksek, verimli, yerli üretimle ve kaliteli hizmet anlayışı ile büyümeye devam ettik. 2018’in son döneminde de ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunma sorumluluğumuzla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sabancı Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Türk Telekom'un abone sayısında rekor büyüme
Türk Telekom'un abone sayısında rekor büyüme
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Av sezonu balıkçıları mutlu ediyor
Av sezonu balıkçıları mutlu ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yatırım açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yatırım açıklaması
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Yeniden değerleme oranını optimum çözümle belirleyeceğiz
Yeniden değerleme oranını optimum çözümle belirleyeceğiz
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistemi 2019 sonunda tamamlanacak
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistemi 2019 sonunda tamamlanacak
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ