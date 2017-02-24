Sabancı Holding bu yıl 4,5 milyar lira yatırım yapacak

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, geçen yıl yaptıkları 4,1 milyar liralık yatırım tutarını bu yıl 4,5 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, 4,5 milyar liralık yatırım rakamının, 3,5 milyar lirasının üretim kapasitesini artırmaya yönelik olacağını söyledi.

Sabancı Holding'in 2016 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı, 2017 yılına yönelik hedef ve projeksiyonların paylaşıldığı “Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı" Sabancı Center'da gerçekleşti.

Kurtul, toplantıda yaptığı konuşmada, 2016 yılında küresel ekonomide ve diğer alanlarda yaşanan sıkıntılardan bahsederek, gelişmiş ülkeler arasındaki performans ayrımının devam ettiğini, avro bölgesinde ve Japonya'da genişleyici politikaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl güçlü bir ilk yarı geçirdiğini, üçüncü çeyrekte daralma yaşandığını dile getiren Kurtul, "Son çeyrekte alınan tedbirlerle 2016 için büyüme beklentimiz yüzde 2,6." dedi.

"Konsolide net kar yüzde 19 arttı"

Kurtul, şirketin 2016 yılı verilerine ilişkin şunları söyledi:

"İlk olarak portföyü değerlendirirsen portföyün kırılımını yaptık. Bu kırılım 2016 yılı kombine ciro dağılımı banka hariç olarak yapıldı. Gördüğünüz gibi enerji portföyün yüzde 40'ını temsil ediyor. Sanayi yüzde 25'ini temsil ediyor. Perakende yüzde 24, sigorta da yüzde 7'sini temsil ediyor. Bu söylediğim gibi kombine ciro kırılımıdır. 2016 yılında kombine net satışlarımız yüzde 12 arttı ve 53,6 milyar TL'ye ulaştık. Kombine EBİTDA rakamımız da yüzde 25 artarak toplam 11,2 milyar TL'ye ulaştık. Konsolide net karımız da yüzde 19 artarak 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti."

"Özkaynaklarımız 23 milyar TL'ye ulaştı"

Kurtul, Sabancı Holding ana ortaklık özkaynaklarının çok güçlü bir mali yapıyı işaret ettiğini ifade ederek, özkaynaklarının geçen yıl 2 milyar lira yükselerek 23 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Akbank'ın 6 yıldır üst üste Türkiye'nin en değerli banka markası olduğunu anımsatan Kurtul, Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi bankası olan Akbank'ın aktiflerinin yüzde 17 artışla 294 milyar liranın üzerine çıktığını bildirdi.

Kurtul, bankanın nakdi ve gayrinakdi kredileriyle toplam 219 milyar lira kredi kullandırdığını belirterek, KOBİ'ler dahil ticari kredilerde toplam portföyünün 321 bin şirkete ulaştığı bilgisini verdi. Kurtul, toplam mevduatın yüzde 16 artışla 174 milyar TL seviyesine çıktığını dile getirdi.

"Enerjisa'da da 1,5 milyar TL'lik yatırım planlıyoruz"

Kurtul, Sabancı Topluluğunun son 5 yılda 17,3 milyar lira yatırım yaptığını belirterek, geçen yıl yaptıkları yatırım tutarının 4,1 milyar lira şeklinde gerçekleştiğini vurguladı.

Zafer Kurtul, "Geçen yıl yaptığımız 4,1 milyarlık yatırım tutarını 2017'de 4,5 milyara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Bu yıl yapacakları yatırımlardan bahseden Kurtul, "Çimsa'da Afyon-Eskişehir fabrika yatırımı, Niğde fabrika ilave kapasite yatırımı, Brisa Aksaray ikinci fabrika yatırımı, Kordsa Türkiye-Endonezya fabrikaları polyester-iplik yatırımı, yani Türkiye ve Endonezya'da iplik kapasitesinin artırılması, Enerjisa'da da 1,5 milyar TL'lik yatırım planlıyoruz." diye konuştu.

Kurtul, 2017'de 4,5 milyar liralık yatırımın 3,5 milyar lirasının üretim kapasitesinin artırılması için yapılacağını kaydederek, 1 milyar liranın ise teknoloji yatırımı olacağını bildirdi.

"Başarılı sonuçlar elde ettik"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Kurtul'un, 30 Mart 2017 itibarıyla görevinde ayrılacağını belirterek, yerine Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen'in atandığını anımsattı.

Kurtul'un topluluğa 1998 yılında Akbank Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldığını ve sonrasında Akbank Genel Müdürlüğü görevini üstlendiğini anımsatan Sabancı, Kurtul'un 2010 yılından bugüne kadar Sabancı Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak başarılarına büyük katkı yaptığını aktardı.

Göçmen'in 14 yıldır gruplarında olduğunu dile getiren ve üstlendiği görevlerden bahseden Sabancı, Göçmen'in son 3 yıldır enerji grubunun başkanı olduğunu söyledi.