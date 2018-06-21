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Rüzgar santrali ihalesi için son başvuru tarihi belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, 1,200 megavatlık Türkiye'nin ilk offshore rüzgar santrali için başvurular 23 Ekim 2018'e kadar alınacak.

Rüzgar santrali ihalesi için son başvuru tarihi belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, 1,200 megavatlık Türkiye'nin ilk offshore rüzgar santrali için başvurular 23 Ekim 2018'e kadar alınacak.

21 Haziran 2018 Perşembe 08:22
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Rüzgar santrali ihalesi için son başvuru tarihi belli oldu

İSTANBUL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bin 200 megavat kapasiteyle kurulacak Türkiye'nin ilk deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali için son başvuru tarihi 23 Ekim 2018 olarak açıklanırken, kesin tarihi daha sonra belirlenecek ihalede, katılımcılar kilovatsaat başına tavan fiyat 8 dolar/cent üzerinden açık eksiltmeyle yarışacak. 

Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, söz konusu ihaleyle, şartnamede belirtilen bağlantı bölgeleri içinde olacak şekilde tesis edilecek ve elektrik iletim sistemine bağlanabilecek toplam bin 200 megavat gücündeki deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin kurulacağı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) tahsis edilecek ve bu alanlar için belirlenen bağlantı kapasiteleri kullandırılacak. 

İhaleye, tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar başvurabilecek. Şartname bedeli 20 bin lira olan ihale için başvurular 23 Ekim günü saat 12.00'ye kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne elden teslim edilebilecek. Başvuruların incelenmesine aynı gün ve adreste saat 14.00'te başlanacak.

Açık eksiltme kilovatsaat başına 8 dolar/centten başlayacak 

Kesin yeri, tarih ve saati başvuru sahiplerine daha sonra bildirilecek ihale için başvuru aşamasında kesin, bir yıl süreli, tamamen veya kısmen nakde çevrilebilir 20 milyon dolar tutarındaki teminat mektubunun Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne sunulması gerekecek. 

İhalede yarışma, tavan fiyatı kilovatsaat başına 8 dolar/centten başlayarak açık eksiltme usulüyle gerçekleşecek. 

İhaleyi kazanan katılımcı, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar şartnamede belirlenen teminat mektubu formatında bir değişiklik yapmadan 100 milyon dolar tutarındaki 10 yıl süreli teminat mektubunu ilgili genel müdürlüğe sunacak, bu durumda başvuru aşamasındaki teminat mektubu iade edilecek. 

Fiyat garantisi 50 teravatsaatlik dilimi kapsayacak 

Kurulacak santralden ihalede çıkan fiyat üzerinden alınacak elektriğin süresi, santralin geçici kabulünün yapıldığı tarihden itibaren 50 teravatsaatlik elektriğin sisteme verildiği zaman dilimini kapsayacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu proje için ekipman üretiminde yüzde 60 yerlilik şartının getirileceğini belirterek, çalışacak mühendislerin yüzde 80'inin de Türk olacağını bildirmişti. 

"Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyüğü" olacağı ifade edilen offshore rüzgar enerjisi santrali için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu aday bölgeler arasında yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rüzgar Santraliİhale
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