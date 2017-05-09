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Rüzgar enerjisiyle yıllık 13 milyar dolar tasarruf mümkün

Borusan EnbW Enerji Genel Müdürü Acarla, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücüne her yıl bin megavat rüzgar enerjisi kapasitesi eklenerek enerji ithalatında yıllık 13 milyar dolar tasarruf elde edilebileceğini belirtti.

Rüzgar enerjisiyle yıllık 13 milyar dolar tasarruf mümkün

Borusan EnbW Enerji Genel Müdürü Acarla, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücüne her yıl bin megavat rüzgar enerjisi kapasitesi eklenerek enerji ithalatında yıllık 13 milyar dolar tasarruf elde edilebileceğini belirtti.

09 Mayıs 2017 Salı 14:08
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Rüzgar enerjisiyle yıllık 13 milyar dolar tasarruf mümkün

İSTANBUL - Borusan EnbW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücüne her yıl bin megavat rüzgar enerjisi kapasitesi eklenerek enerji ithalatında yıllık 13 milyar dolar tasarruf elde edilebileceğini belirtti.

Acarla, rüzgar enerjisi sektörüne ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yerli kaynaklardan yapılan üretim miktarının artırılmasının doğalgaz ithalatını azalacağını söyledi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamasından önce güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarında bazı teknik ekipmanlar dışında ana kalemlerin ithal edildiğini hatırlatan Acarla, YEKA ile bu durumun değiştiğini ve bundan sonraki yatırımlarında yerlilik oranının daha da yükseleceğini ifade etti.

Acarla, böylece teknik ekipman ithalatı harcamalarının da azalacağını belirterek, "Rüzgarda her bin megavatla 13 milyar dolarlık tasarruf sağlanabiliyor. Birkaç yıl önce yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'nin rüzgarda 48 bin megavat ticari potansiyeli bulunuyordu. Bugün teknolojinin geldiği noktada aslında bu kapasite çok daha yükseldi. Çok daha verimsiz alanlar bu teknolojilerle verimli bir şekilde kullanılır hale geldi." diye konuştu.

Rüzgarda Türkiye'nin ticari kapasitesinin yaklaşık 60-70 bin megavatı bulduğunu ifade eden Acarla, "Dolayısıyla her yıl bin megavat yatırım yapmak hiç de zor değil. Türkiye'nin 2015-2016 yıllarına bakarsak eklenen kapasitenin bin megavatın da üzerine çıkabildiğini görürüz. Yeni YEKA ihaleleri veya bir süredir yapılması planlanan ama ertelenen 3 bin megavatlık ihalenin yapılmasıyla yıllık bin megavat çok rahat devreye sokulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2017 14:27
Anahtar Kelimeler:
Tasarruf13 Milyar DolarRüzgar Enerjisi
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