Rusya’dan yaş sebze-meyve talebi

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan yaş sebze meyve fuarına katılan BAİB'e Rus firmalarından talepler gelmeye başladı.



Moskova’da düzenlenen yaş sebze meyve fuarına katılan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB), Rus firmalarının, fuarın ardından Antalya'dan talep ettiği ürünlerin listesini ilettiğini bildirdi.



BAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında yaşanan krize son vermesinin ardından Batı Akdenizli yaş sebze meyve ihracatçılarının gözü, kapıların açılacağı güne çevrildi.



Türkiye'den Rusya'ya yaş sebze meyve ihracatının her an başlayabilecek olması nedeniyle gelişmelere hazırlıksız yakalanmak istemeyen Batı Akdenizli ihracatçılar, buna göre adımlarını atmaya başladı. BAİB'de böyle bir dönemde bölge ihracatına katkı sağlamak adına 12-15 Eylül tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova’'da düzenlenen World Food Moscow Fuarı'na katıldı.



BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Türkiye'nin Kurban Bayramı tatilinde olduğu bir dönemde gerçekleşen fuara bizzat katılarak, Rusya'nın önde gelen yaş sebze meyve ithalatçıları ve gıda tedarikçileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgenin yaş sebze meyve ürünleri, yaş sebze meyve ihracatı yapan firmaları, üretim ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi verildi. Kapıların açılmasının an meselesi olduğu bir dönemde gerçekleşen fuar katılımı ve yapılan görüşmeler Batı Akdeniz ihracatı adına meyvelerini verdi. Fuarda görüşülen firmalar Batı Akdeniz'den ithal etmek istedikleri ürünlerin listesini BAİB'e ulaştırdı.

"Yabancı firmalar yaş sebze meyve ithali için istekli"



BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, iki ülke arasında yaşanan krizin aşılma sürecini ve gelişmeleri kamuoyunun yakından takip ettiğini belirtti. Yakın dönemde Rusya'ya yeniden yaş sebze meyve ihracatının başlamasını beklediklerini vurgulayan Satıcı, bu çerçevede Moskova'da düzenlenen World Food Moscow Fuarı'na katıldıklarını belirtti.



Yabancı firmaların Batı Akdeniz'den yaş sebze meyve ithal edebilmek için istekli olduklarını altını çizen Satıcı, şunları kaydetti:



"Fuarda standımızı ziyaret eden firmalar, bölgemizden almak istediği ürünlerin listesini birliğimize aktardı. Rusya'da faaliyet gösteren bu firmalar, Antalya'dan domates, biber, kabak, nar, portakal, iceberg başta olmak üzere geniş bir yelpazede yaş sebze meyve ve gıda maddeleri istiyorlar. Talepleri, birliğimizin web sayfası aracılığıyla üyelerimizle paylaştık. Batı Akdeniz'den yaş sebze meyve ihraç etmek isteyen firmalarımız paylaşımımızdan yola çıkarak, firmaların iletişim bilgilerine ulaşabilirler."