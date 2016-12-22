Rusya’da faaliyet gösteren

Türk inşaat şirketleri

, ekonomik ve politik açılardan bazı sıkıntıların devam etmesine karşın 2017’ye umutlu giriyor.

Rusya’da bugüne kadar yaklaşık 64 milyar dolara ulaşan projeler üstlenen Türk müteahhitlik firmaları, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizinden en çok etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

Başbakan Binali Yıldırım ile geçen hafta Moskova’da bir araya gelen firma temsilcileri, Türk şirketlerine Rusya tarafından uygulanmaya devam eden kısıtlamalar nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirirken, görüşmede, Türk vatandaşlarına uygulanmaya devam eden vizeler, Türk personel çalıştırma önündeki engeller ve Türk şirketlerin Rusya’da ana müteahhit olarak faaliyet yürütmesine yönelik yasağın devam ettiği belirtilmişti.

Yaşanan sorunların devam etmesine karşın iki ülke arasında yaşanan normalleşme süreci ve Rus ekonomisinde başlayan toparlanma, ülkede faaliyet gösteren Türk inşaat şirketleri açısından umut verici olarak görülüyor.



"Rusya inşaat pazarının alım kapasitesi bu yıl neredeyse 4 kat azaldı"

Konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Türkiye beton santrali ihracatçılarından Elkon’un BDT Bölgesi Pazarlama Müdür Yardımcısı Chinara Sultankulova, Rusya ile yaşanan kriz sürecinden etkilendiklerini ifade etti.

Sultankulova, "Uçak krizinin yanı sıra Rusya'da yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle bu yıl Rusya'daki tüm inşaat sektörü etkilendi. Rusya inşaat pazarının alım kapasitesi bu yıl neredeyse 4 kat azaldı." diye konuştu.

MEKA Beton Santralleri Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Valeriya Frolova da Rusya ve Türkiye arasında yaşanan krizin şirketlerle yaşadıkları ilişkiyi etkilediğini ifade ederek, özellikle Rus devlet şirketleri nezdinde ticaret yapmakta zorluklar yaşanmaya başlandığını dile getirdi.

Özel sektörün işlerini daha kolay ilerletebildiğini belirten Frolova, gelecek yılın, 2016’dan daha verimli geçeceği konusunda son derece umutlu olduklarını söyledi.

AA