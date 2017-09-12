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Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor

Doğu Karadeniz'den bu yılın 8 ayında Rusya Federasyonu'na 104 milyon 13 bin 907 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor

Doğu Karadeniz'den bu yılın 8 ayında Rusya Federasyonu'na 104 milyon 13 bin 907 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

12 Eylül 2017 Salı 11:18
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Rusya'ya ihracat yüz güldürüyor

Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na bu yılın 8 ayında gerçekleştirilen ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre miktar ve gelir bazında arttı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, bölgeden Rusya Federasyonu'na yılın 8 aylık döneminde 154 bin 311 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 104 milyon 13 bin 907 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 38 bin 104 ton ihracat yapılmış ve karşılığında 36 milyon 317 bin 520 dolar gelir elde edilmişti. Buna göre söz konusu dönem itibarıyla Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat miktar bazında yüzde 305, değer bazında ise yüzde 186 artış gösterdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın sürekli artış trendinde olduğunu söyledi.

Söz konusu ülkeye yılın 8 aylık döneminde yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine oranla arttığını ifade eden Gürdoğan, "Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yılın ilk 8 ayında 131 bin 517 ton karşılığında 90 milyon 725 bin 687 dolar yaş meyve sebze ihracatı yapıldı. Toplam ihracatın yüzde 87'sini tek başına yaş meyve sebze ürünleri oluşturdu." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya FederasyonuIhracat
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