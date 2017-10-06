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Rusya'ya domates ihracatında çözüm yakın

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Diriöz, "Domates ihracatı siyasi sorun olmaktan çıkmış, teknik düzeyde halledilebilecek bir durum haline gelmiştir." dedi.

Rusya'ya domates ihracatında çözüm yakın

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Diriöz, "Domates ihracatı siyasi sorun olmaktan çıkmış, teknik düzeyde halledilebilecek bir durum haline gelmiştir." dedi.

06 Ekim 2017 Cuma 11:24
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Rusya'ya domates ihracatında çözüm yakın

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Anadolu Ajansı'nın medya sponsoru olduğu Rus Enerji Haftası Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye'nin başta enerji olmak üzere turizm ve müteahhitlik alanlarında yoğun çalışmalar yürüttüğüne işaret etti. Diriöz, tarımda da yasakların büyük bölümünün kaldırıldığını söyledi.

Diriöz, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in, Türkiye'den domates alımının yeniden başlamasına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Domates ihracatı siyasi sorun olmaktan çıkmış, teknik düzeyde halledilebilecek bir durum haline gelmiştir. Rusya'nın kendi domatesini yetiştirmek için yaptığı yatırımlar var ama bu dışardan domates almadığı anlamına gelmiyor. Türkiye'den tekrar ithal edeceklerdir. Piyasa koşulları yavaş yavaş açılacaktır." diye konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Tarım Bakanlığının hükümete, Türkiye'den yıllık 50 bin tona kadar domates ithalatı yapılmasına izin verilmesi için teklifte bulunduğunu bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MoskovaRusyaDomates Ihracatı
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