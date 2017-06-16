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Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 500 arttı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çetin, "Geçen ay Rusya'ya ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 500 artışla 6,3 milyon dolara yükselttik." dedi.

Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 500 arttı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çetin, "Geçen ay Rusya'ya ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 500 artışla 6,3 milyon dolara yükselttik." dedi.

16 Haziran 2017 Cuma 16:47
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Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 500 arttı

İSTANBUL

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İDMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Rusya'ya ayakkabı ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 500 artışla 6,3 milyon dolara çıktı. Rusya'ya Ocak-Mayıs döneminde yapılan ihracatta da yüzde 96,7 artış kaydedildi.

İDMİB Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, 2013'e kadar Türk ayakkabı sektörünün en büyük pazarı olan Rusya'ya muhteşem bir dönüş yaptıklarını bildirdi.

Rusya'daki ekonomik daralma ve ardından gelen uçak krizi nedeniyle pazarda son 3 yılda büyük kan kaybettiklerini hatırlatan Çetin, 2017 ile birlikte ticarette yeni bir sayfa açtıklarını vurguladı.

Deri ve ayakkabı sektörü için de Rusya pazarının kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Biz ayakkabıda Avrupa'nın en büyük üretim potansiyeline sahip ülkesiyiz ve Rusya en büyük pazarımız. Altın çağımız diyebileceğimiz 2013'te bu ülkeye ayakkabı ihracatımız 129 milyon dolara ulaşmıştı. Ancak Rusya ekonomisindeki daralma ve ardından gelen uçak krizi ile ihracatımız geçen yıl 28,7 milyon dolara kadar geriledi. Neyse ki sektörümüz için sıkıntılı dönem sona erdi. 2017 ile birlikte Rusya'ya ihracatta yeniden yükseliş trendi başladı. Bu yılın ilk 5 ayında 28,6 milyon dolarla neredeyse geçen yılın tamamında yaptığımız ihracat rakamına ulaştık. Mayıs ayında ise kırılması zor bir rekora imza attık. Geçen ay Rusya'ya ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 500 artışla 6,3 milyon dolara yükselttik. Rusya pazarında yakalanan sinerjinin önümüzdeki dönemde ihracata olumlu yansımalarının devam edeceğine ve gelecek yıl 2013'teki 129 milyon dolarlık rekoru kıracağımıza inanıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaIhracat
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