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Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı

Türkiye'nin ayakkabı sektöründe en önemli pazarlardan olan Rusya'ya yılın 7 aylık döneminde ihracat, yüzde 129 arttı.

Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı

Türkiye'nin ayakkabı sektöründe en önemli pazarlardan olan Rusya'ya yılın 7 aylık döneminde ihracat, yüzde 129 arttı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 11:36
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Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri'nin ülke geneli ihracat verilerinden AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türk deri sektörü 2017 Ocak-Temmuz döneminde 858 milyon dolarlık ihracat yaptı. Deri sektörünün ihracatının yüzde 55'ini 470 milyon dolarla ayakkabı sektörü gerçekleştirdi.

Rusya Federasyonu'na ayakkabı ihracatı ise geçen yılın aynı döneminde 18 milyon dolar olurken bu yıl yüzde 129 artarak 41 milyon dolara ulaştı. Böylelikle Rusya pazarı Irak'ın ardından ikinci sıraya yükseldi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, Türk ayakkabı sektörünün ihracatının her yıl düzenli olarak arttığını söyledi. 

Türk ayakkabılarının 160 ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Galiko, "Ayakkabı sektörümüz kısa sürede ihracatta 1 milyar doları geçecek potansiyele sahip." diye konuştu.

Türk ayakkabıcıların en önemli pazarlarından birinin Rusya olduğuna dikkati çeken Galiko, 2018 Şubat ve Ağustos aylarında Moskova'da düzenlenecek "Euro Shoes Moscow" fuarına ilk kez milli katılım organizasyonunu gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Galiko, "Türk ayakkabı sektörü için kısa vadede hızlı sonuç alınabilecek en önemli pazarlardan biri Rusya'dır. Moskova'da açılma hazırlıkları süren Türk Ticaret Merkezi (TTM) devreye girdiğinde ayakkabı sektörüne büyük fırsatlar sunacaktır. 27-30 Ocak 2018 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne sektörel ticaret heyeti organizasyonu yapacağız. Bu organizasyonla Ortadoğu pazarına yaptığımız ihracatı da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Fuarların etkisi büyük"

Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSED) Başkanı Faruk Hanoğlu da ayakkabı sektörünün yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, "Yapmış olduğumuz fuar organizasyonları yeni yeni meyvelerini vermeye başladı. Özellikle Rusya'ya yapılan ihracatta düzenlenen fuarların ve ayakkabı kalitesinin payı çok büyük." diye konuştu. 

AA

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