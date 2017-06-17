Rusya'ya 5 milyon dolarlık kiraz ihracatı

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na 1 Ocak - 31 Mayıs tarihlerindeki 5 aylık dönemde 2 bin 409 ton kiraz ihraç edilerek 5 milyon 56 bin dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın 5 aylık döneminde limon, mandarin, soğan, greyfurt, kayısı, şeftali, portakal, kiraz, ayva, lahana, erik, patates, karnabahar, karpuz, kavun, pırasa ve biber olmak üzere 17 kalem meyve ve sebze ihraç edildi.

Belirtilen dönem aralığında kiraz, ayva, lahana ve kavun ihracatında önceki yıla göre hem miktar hem de gelir açısından artış yaşandı.

Miktar bazında en fazla artış yüzde 135 ile kirazda yaşanırken, bunu yüzde 47 ile ayva, yüzde 42 ile lahana, yüzde 40 ile limon takip etti.

En çok gelir artışı ayvada oldu

Gelir açısından değerlendirildiğinde ise en fazla artış yüzde 67 ile ayvada, yüzde 54 ile kirazda, yüzde 12 ile kavunda gerçekleşti.

Türkiye, geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya bin 27 ton kiraz ihraç ederek, karşılığında 3 milyon 276 bin 186 dolar gelir elde etmişti.

Bu ürünün ihracatında miktar bazında yüzde 135, gelir bazında ise yüzde 54 artış yaşanarak ihraç edilen ürün miktarı 2 bin 409 tona gelir ise 5 milyon 56 bin 199 dolara yükseldi.

Kiraz ihracatının 538 tonu Doğu Karadeniz'den gerçekleştirildi. Bölgeden yapılan kiraz ihracatından 1 milyon 346 bin 819 dolar gelir sağlandı. Geçen yıl bölgeden 98 ton limon ihraç edilerek 220 bin 240 dolar gelir sağlanmıştı.

Doğu Karadeniz, Türkiye'den Rusya'ya yapılan kiraz ihracatının miktar bazında yüzde 26'sını gerçekleştirmiş oldu.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'den Gürcistan ve Kazakistan'a da 2017 yılının 5 aylık döneminde toplam 26 ton kiraz ihraç edilerek karşılığında, 6 bin dolar gelir elde edildi.