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Rusya-Türkiye ticaret hacminde büyük artış

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk beş ayında 11,3 milyar dolara yükseldi.

Rusya-Türkiye ticaret hacminde büyük artış

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk beş ayında 11,3 milyar dolara yükseldi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:07
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Rusya-Türkiye ticaret hacminde büyük artış

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi bu yılın ocak-mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,2 artarak 11,3 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, Rusya’nın Türkiye’ye toplam ihracatı bu yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak 9,7 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin Türkiye’den ithalatı da aynı dönemde yüzde 60 artarak 1,6 milyar dolara çıkarken, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi söz konusu dönemde yüzde 46,2 artarak 11,3 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın toplam ticaret hacminde Türkiye’nin payı da 0,7 puan artarak yüzde 4,2’ye yükseldi.

FTS’nin bir süre önce yayınladığı verilere göre, Türkiye, geçen yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın artan ticaret hacmiyle, bu yılın ilk dört ayında Rusya’nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı konumundaydı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Federal Gümrük ServisiEkonomi
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