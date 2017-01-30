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Rusya'nın petrol ihracatı arttı

Rusya'nın petrol ihracatı, geçen yılın 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 233,2 milyon tona yükseldi.

Rusya'nın petrol ihracatı arttı

Rusya'nın petrol ihracatı, geçen yılın 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 233,2 milyon tona yükseldi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 17:02
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Rusya'nın petrol ihracatı arttı

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından yayınlanan verilere göre, Rusya'nın petrol ihracatı geçen yıl ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 233,2 milyon tona çıktı.

Aynı dönemde Rusya'nın toplam ihracatında petrolün payı yüzde 26,5'ten yüzde 26,1'e gerilerken, tüm enerji ürünlerinin toplam ihracattaki payı ise yüzde 41,6'dan yüzde 44,8'e yükseldi.

Geçen yılın kasım ayı itibarıyla, petrol ihracatında ton başına fiyat 326,4 dolar olarak gerçekleşirken, küresel piyasalarda Ural petrolünün fiyatı ise ton başına 320,3 dolar oldu.

Rusya'nın, OPEC anlaşması kapsamında bu yılın ilk çeyreğinde petrol üretimini günlük 300 bin varil düzeyinde azaltması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Federal İstatistik ServisiRusyaPETROL
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