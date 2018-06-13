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Rusya'nın en büyük ikinci bankasından Türkiye hamlesi

VTB Capital Başkan Yardımcısı Orcel: “Gelecekte özellikle Türkiye’deki faaliyetlerimizi artırmak istiyoruz."

Rusya'nın en büyük ikinci bankasından Türkiye hamlesi

VTB Capital Başkan Yardımcısı Orcel: “Gelecekte özellikle Türkiye’deki faaliyetlerimizi artırmak istiyoruz."

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:45
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Rusya'nın en büyük ikinci bankasından Türkiye hamlesi

MOSKOVA

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin uluslararası yatırım bankası VTB Capital’ın Başkan Yardımcısı Riccardo Orcel, uluslararası piyasalardaki varlıklarını genişletmeyi planladıklarını belirterek, “Gelecekte özellikle Türkiye’deki faaliyetlerimizi artırmak istiyoruz.” dedi.

Orcel, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Rusya’nın VTB Capital için ana pazar olmaya devam edeceğini belirtti. 

Çin ve Hindistan başta olmak üzere uluslararası piyasalardaki varlıklarını artırmayı planladıklarına işaret eden Orcel, “Türkiye, merkez ve Doğu Avrupa’da belirli ölçülerde Afrika’daki varlıklarımızı artırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Türkiye pazarında çok aktif olduklarını vurgulayan Orcel, “Alternatif bir finansman kaynağı olarak, yatırımcıların ilgisini çekecek avro tahvillerinin satış olasılığını müşterilerle değerlendiriyoruz. Gelecekte özellikle Türkiye’deki faaliyetlerimizi artırmak istiyoruz.” dedi.

Türkiye’de son dönemde ilk defa talep yönetim anlaşmalarına yönelik bazı yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Orcel, “Bu yıl da anlaşmaların pazarlamasına devam edeceğiz. Amacımız Türk şirketlerin borç sermayesi piyasasında 2 ila 4 işlem gerçekleştirmek.” ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2018 09:53
Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeRiccardo OrcelVTB Capital
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