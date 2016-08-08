Rusya ile ticarette yeni bir dönem başlayacak

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Rusya ziyaretiyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, ticari ilişkilerde de eski günlere dönülmesi bekleniyor.

Derlenen bilgilere göre, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler geçen yılın kasım ayında sınırı ihlal eden Rus jetinin düşürülmesinin ardından gerilmiş ve Rusya başta ekonomi ve dış ticaret olmak üzere birçok konuda Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Ülkeler arasındaki dış ticarette müteahhitlik, yaş meyve ve sebze, enerji ve turizm ön plana çıkan sektörler olurken, yaşanan gerginlikten en fazla etkilenen yine bu sektörler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri değerlendirildiğinde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bu yılın 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 13 milyar dolardan 8,5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı, yüzde 87,4 geriledi ve 1 milyon 454 bin 618'den 183 bin 828'e düştü.

"Görüşme müthiş etkili olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Rusya ziyareti ikili ilişkilerin normalleşmesi anlamında önemli bir adım olarak değerlendirilirken, iş dünyası temsilcileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Galip Savaşır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde söylemlerden protokol kurallarına kadar her ayrıntının önemli olduğunu belirterek, "Bu durum başta bürokratlar olmak üzere birçok insan üzerinde müthiş etkili olacaktır. Çünkü bu konulara hakim olan kişiler aslında alt kadrolardaki insanlar." dedi.

Çok iyi bir görüşme beklediğini kaydeden Savaşır, "Rusya'nın bu görüşmeye çok iyi hazırlandığını biliyorum. Gerek ticari ilişkiler gerekse halklar arasındaki düşmanca bakış açısının değişmesi açısından çok önemli bir ziyaret olacak. Yaşanan süreç, Rusya'nın ekonomik krizde olduğu bir döneme denk gelmesi nedeniyle bu ülkeyi olumsuz etkiledi ama Rusya'da çok farklı bir konuma gelmiş Türk iş adamları olarak en çok darbeyi biz yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmciler de ziyaretten umutlu

TOBB Turizm Konseyi Başkanı Osman Ayık da turizmin Rusya ile gerilen ilişkilerden en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından sektör adına işlerin yoluna girmesini beklediklerini anlatan Ayık, "Bununla ilgili ön çalışmalar yapıldı. Rusya'dan bir heyet geçen hafta perşembe günü İstanbul'da, cuma günü de Antalya'da havalimanlarında incelemelerde bulundu. Bu temasların olumlu geçtiğini biliyoruz." dedi.

Rus jetinin düşürülmesinin ardından yaşanan süreçte Rusya'nın Türkiye'ye yönelik charter uçuşlarına izin vermediğini, Türk vatandaşlarına da yeniden vize uygulamaya başladığını anımsatan Ayık, ziyaretin bu sorunların ortadan kalkmasına katkı sağlamasını beklediğini ifade etti.

İki ülke arasında tarifeli seferlerin devam ettiğini kaydeden Ayık, "Charter uçuşların devreye girmesiyle uçuş trafiği daha da hızlanacaktır. İlişkilerin normalleşmesiyle önümüzdeki haftalarda 500 binin üzerinde Rus turisti getirebileceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.