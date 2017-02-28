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Rusya ile normalleşme çabaları 'meyve verdi'

Rusya'ya ihracat, yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez geçen ay yüzde 59,1 artarak 150 milyon dolara, bu ülkeden yapılan ithalat ise yüzde 10,2 yükselerek 1,5 milyar dolara yaklaştı.

Rusya ile normalleşme çabaları 'meyve verdi'

Rusya'ya ihracat, yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez geçen ay yüzde 59,1 artarak 150 milyon dolara, bu ülkeden yapılan ithalat ise yüzde 10,2 yükselerek 1,5 milyar dolara yaklaştı.

28 Şubat 2017 Salı 14:09
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Rusya ile normalleşme çabaları 'meyve verdi'

Türkiye'nin en fazla ihracat-ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında yer alan Rusya ile dış ticaret 2014 yılından itibaren daralmaya başlamıştı. Kasım 2015'te sınırı ihlal eden Rus jetinin düşürülmesinin ardından ilişkiler gerilmiş ve Rusya, başta dış ticaret olmak üzere birçok konuda Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

İki ülke ilişkilerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl gerçekleştirdikleri görüşmeyle başlayan normalleşme süreci meyve verdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ocakta bir önceki aya göre yüzde 59,1 artarak 94 milyon dolardan 150 milyon dolara çıktı. Bu dönemler itibariyle yaş meyve-sebze ihracatından elde edilen gelir de arttı. Portakal ve mandalinaya yönelik Rus ambargosunun kısmen kalkmasıyla ocak ayında yaş sebze meyve ihracatından yaklaşık 38 milyon dolar elde edildi.

Aynı dönemde Rusya'dan ithalat da 1 milyar 343 milyon dolardan yüzde 10,2'lik artışla 1 milyar 479 milyon dolara yükseldi. İthalatta en büyük payı, yaklaşık 832 milyon dolarla enerji, 279 milyon dolarla demir-çelik aldı.

Rusya ile ticarette serbestlik sağlayacak anlaşma için görüşmeler tekrar başlarken, söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde iki ülke arasındaki ticarette gümrük ve bürokratik işlemler hızlandırılarak toplam ticaret hacmi artırılacak.

"İhracatçılarımız çok iyi organize oluyorlar"

Akdeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Soylu, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımların sektöre olumlu katkıda bulunduğunu, özellikle narenciye ürünlerine yönelik ambargonun kaldırılmasının ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını söyledi.

Narenciye sezonunun gelecek ay sona ereceğini, ancak eylül ayında sezonun tekrar açılacağını belirten Soylu, "Bu ay ve gelecek ay Rusya'ya narenciye ihracatımız hız kesmeden artacak. Normalleşme çabaları devam ederse, siyaseten de ilişkilerimiz olumlu ilerlerse Rusya'ya ihracatımız daha çok artar. Zaten ihracatçılarımız bu ülkede çok iyi organize oluyorlar. İhracatımız giderek artacaktır." diye konuştu.

Soylu, Rusya'nın halen bazı tarım ürünlerine yönelik ambargoyu sürdürdüğüne işaret ederek, "Sebze çeşitlerinin bazılarında, domates, kabak, patlıcan, nar, biber ve üzümde Rus ambargosu kalkmadı, sıkıntılarımız devam ediyor. Bu ürünlerde de ambargo kalkarsa yaş sebze ve meyve ihracatımız artar." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusyaya IhracatRusya Ile Normalleşme çabaları
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