Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Türkiye ile yatırıma hazır

MOSKOVA

Rusya Doğrudan Yatırım Fonunundan (RDIF) yapılan yazılı açıklamada, kurum olarak Türk-Rus ortak yatırım fonunda yer almaya hazır olunduğu belirtilirken, halihazırda bir Türk şirketi ile de yüzlerce milyon dolarlık bir yatırım anlaşması imzalamak için görüşmelerin devam ettiğine yer verildi.

Açıklamada, RDIF Başkanı Kiril Dmitriyev’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Rusya’nın St. Petersburg kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmede hazır bulunacağı da kaydedildi.

Dmitriev’in, St. Petersburg’taki Türk iş adamları ile görüşeceğine de vurgu yapılan açıklamada, görüşmeler sonunda önde gelen bir Türk şirketiyle toplam yatırım hacmi yüz milyonlarca doları bulan bir yatırım anlaşması imzalanmasının söz konusu olduğuna işaret edildi.