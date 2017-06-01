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Rusya'dan Türk gıda ürünleriyle ilgili açıklama

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, "Domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmaya yönelik belgeler hazır." dedi.

Rusya'dan Türk gıda ürünleriyle ilgili açıklama

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, "Domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmaya yönelik belgeler hazır." dedi.

01 Haziran 2017 Perşembe 14:23
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Rusya'dan Türk gıda ürünleriyle ilgili açıklama

ST. PETERSBURG

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmaya yönelik belgelerin hazır olduğunu, Başbakan Dmitriy Medvedev'in gerekli evrakları bugün bile imzalama ihtimali bulunduğunu bildirdi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dvorkoviç, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmaya yönelik belgelerin hazır olduğunu söyledi.

Türk gıda ürünlerine yasakların domates hariç kaldırılması için Başbakan Medvedev’in gerekli evrakları bugün bile imzalama ihtimali bulunduğunu ifade eden Dvorkoviç, "Yasaklar Türkiye’den ithal edilen sebzelere yönelik kaldırılacak. Domates bu listede olmayacak." dedi.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev de Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların en az 3 yıl daha devam edeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi dün imzalamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkGıda
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