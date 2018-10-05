Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93980
ALTIN
238.574
DOLAR
6.1637
STERLİN
8.0034
EURO
7.0838
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı

Rusya Avrupa ile ticarette doları bırakmak istiyor

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, "Avrupa’nın, petrol ürünleri ve çeşitli emtialara yönelik ödemeler de dahil kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Rusya Avrupa ile ticarette doları bırakmak istiyor

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, "Avrupa’nın, petrol ürünleri ve çeşitli emtialara yönelik ödemeler de dahil kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 16:13
0 Okunma
Rusya Avrupa ile ticarette doları bırakmak istiyor

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Avrupa’nın, Rusya ile ticarette dolar kullanımını bırakmak istediğini belirterek, “Avrupa’nın kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız.” dedi.

Siluanov, Rus haber kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, ABD’li kurum ve finans kuruluşlarının dolar kullanımına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle, ülkelerin çözüm arayışında olduklarına işaret etti.

ABD’nin politikası nedeniyle Avrupalı şirketlerin de dolar kullanımını azaltmak istediklerini anlatan Siluanov, “Bunlar her zaman iki tarafın çözümleridir, bu yüzden şimdi ortaklarımızla birlikte çalışacağız.” diye konuştu.

Avrupa’nın kendi ödeme sistemini kurmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu anımsatan Siluanov, “Avrupa’nın, petrol ürünleri ve çeşitli emtialara yönelik ödemeler de dahil kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus hükümetinin basın servisinden dün yapılan açıklamada, dolar kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bildirilmişti.

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkanı Andrey Kostin, yaptığı açıklamada, savunma sanayisi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ulusal paranın kullanımının kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise Rusya’nın dolar kullanımının azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var." şeklinde konuşmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anton SiluanovRossiya 24Euro-SWIFT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'nin ihracatı 10 milyar doları aştı
Kocaeli'nin ihracatı 10 milyar doları aştı
TESK'ten bankalara 'fedakarlık' mesajı
TESK'ten bankalara 'fedakarlık' mesajı
Yurt dışına en çok domates sattık
Yurt dışına en çok domates sattık
Güneş enerjisinde bin megavatlık yeni YEKA ihalesi
Güneş enerjisinde bin megavatlık yeni YEKA ihalesi
Sanayi sektöründe ‘kadın’ın önemi masaya yatırıldı
Sanayi sektöründe ‘kadın’ın önemi masaya yatırıldı
Sağanaklar nedeniyle ara verilen çeltik hasadına yeniden başlandı
Sağanaklar nedeniyle ara verilen çeltik hasadına yeniden başlandı
Edirne'den 'mis' gibi ihracat
Edirne'den 'mis' gibi ihracat
'Dijital tarım' ile hasadı öne çekti
'Dijital tarım' ile hasadı öne çekti
Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı
Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ