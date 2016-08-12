Rusların rubleye güveni artıyor

Rusya’da birikimini Rus rublesinde tutanların sayısı bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM'un yaptığı araştırmaya göre, birikimlerini Rus rublesinde tutanların oranı bu yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 60’a yükseldi.

Araştırmaya göre, bu yılın ocak ayında Rus rublesi üzerinden birikim yapanların oranı yüzde 55 seviyesinde olurken, hiçbir birikimi olmayan Rusların oranı ise yüzde 36’ya geriledi.

Rus vatandaşlarının ülkenin para birimine giderek daha fazla güven duymaya başladığının belirtildiği araştırma sonuçlarında, rublenin dolar karşısındaki dalgalanmalarına karşı halkın ilgisinin de artık gerilemeye başladığına işaret edildi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus rublesi 2014’ten bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetmişti.