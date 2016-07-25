Rus turist rotasını Türkiye'ye çevirdi

Eşi ve çocuklarıyla tatilini Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde geçiren Sergey Yermolenko, yaptığı açıklamada, Antalya'ya her yıl geldiklerini ve hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar güzel servis kalitesi bulamadıklarını söyledi.

"Türkiye'de evimizde gibiyiz"

"Deniz her yerde olabilir ama en güzel deniz Türkiye'de. Burada ayrıca herkes Rusça biliyor, çocuklarım için Rusça bilen personel olması çok önemli. Türkiye'de evimizde gibiyiz." diyen Yermolenko, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden önce başka bir ülkeye tatil planı olduğunu belirtti.

Yermolenko, "Antalya'ya gelmeden önce Kıbrıs'ta tatil planımız vardı. İki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasıyla yeniden Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Hiçbir ülkede her şey dahil sistem gibi bir hizmet bulamıyoruz. O yüzden aile tatilimiz için mutlaka Türkiye'yi tercih ediyoruz." dedi.

"Burası küçük bir cennet"

Ailesiyle bir haftadır Antalya'da tatil yapan Elena Oborina da Rostov'dan geldiğini ve keyifli bir tatil geçirdiğini kaydetti.

Oborina, "İki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması bizi biraz etkiledi. Tatil için bu yıl başka bir ülkeye gidecektik ama ilişkiler düzelince Antalya'ya gelmeye karar verdik. Burada, insanlar, doğa, deniz, her şeyi beğeniyorum." diye konuştu.

Olga Karnaukh da yıllardır yaz tatilinde Antalya'ya geldiğini belirterek, "Bu yıl Yunanistan veya Bulgaristan'da tatil yapmayı düşünüyorduk. Sonuç olarak Türkiye'yi seçtim. 7 gündür Antalya'dayım, Türkiye'yi çok seviyorum. Burası bizim için küçük bir cennet gibi." görüşünü ifade etti.

Üniversite öğrencisi Vika Samohova da ailesiyle bir haftadır Antalya'da tatil yaptığını söyledi.

Samohova, "Eğlence, yemek, hava, deniz... Her şey çok güzel. Antalya'da mutluyuz. İki ülke arasındaki sorun bizi etkilemedi, biz zaten Antalya'ya gelecektik." dedi.

POYD Başkanı Kızıldağ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ali Kızıldağ, Rus ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Rusların Türkiye'ye hasret kaldığını, Türkiye'nin de Rus turistlerle ilgili ciddi beklentileri bulunduğunu ifade eden Kızıldağ, "Her şey yolunda giderse yılın ikinci yarısında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 1 milyonu geçebilir çünkü gittikleri ülkelerden tatmin olmayan Ruslar 'Türkiye'ye de gidelim' diyor. Charterlar artarsa 1 milyonu rahatlıkla aşarız." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın turizm sektörüne nefes aldırdığını, bütün bölgelerde konaklama tesislerinin yüzde 100'e yakın doluluk yakaladığını kaydeden Kızıldağ, bayramın ardından doluluk oranlarının düştüğünü belirterek, "THY ve diğer hava yolları Rusya seferlerine başladı. Umarız charter sorunu da çözülür. 'Charter'ler artarsa gelişler daha çok olacak." dedi.