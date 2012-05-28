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Rum ekonomisinde Yunanistan paniği

Kıbrıs Rum kesimi ekonomisinde, Yunanistan'ın avrodan çıkma ihtimalinin paniği yaşanıyor.

Rum ekonomisinde Yunanistan paniği

Kıbrıs Rum kesimi ekonomisinde, Yunanistan'ın avrodan çıkma ihtimalinin paniği yaşanıyor.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:46
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Rum ekonomisinde Yunanistan paniği

Rum basın organlarında yer alan haberlerde, Rum yönetiminin planları ''Yunanistan yüzünden Kıbrıslı B planı'' olarak aktarıldı. Buna göre, Rum Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkarılması halinde mali destek alabilmek için Avrupalı yetkililerle sürekli temas içinde.

Rum Maliye Bakanlığı'nda geçtiğimiz hafta bazı teknokratlar ve bakanlık yetkililerinin katıldığı bir toplantıda, bankalardaki son durum kayıt altına alındı.
Brüksel'de Rum ekonomisiyle ilgili hakim olan olumsuz hava Rum yönetimini alarma geçirdi. Tüm AB üyeleri gibi Güney Kıbrıs'ın da Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkarılması halinde bundan ne şekilde etkileneceğiyle ilgili rapor hazırlandı.
Bir Rum hükümet yetkilisi, Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkarılmasının Güney Kıbrıs için ''ciddi tehlikeler doğuracağı'' değerlendirmesini yaptı.

Emlak piyasası düşüşte
Rum kesimindeki emlak piyasası da ekonomik kriz yüzünden düşüşte.
Bankaların durumu, perakendecilik ve maaşların azalması nedeniyle Rum emlak sektörü son zamanlarda büyük sıkıntıya girdi.
Son günlerde binaların üzerinde ''kiralık'' veya ''satılık'' yazılarına daha sık rastlanır oldu.
Yatırımcılar, iş adamları ve taşınmaz almakla ilgilenen diğer kişiler bu piyasadaki faaliyetlerini durdurmuş durumda.
Bu arada, Rum basını, Rum tarafındaki her 10 işçiden üçünün kaçak olduğunu duyurdu.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:47
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum
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