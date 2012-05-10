Ro-Ro Lübnan'a gidiyor

BEYRUT - Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit başkanlığındaki heyet, Türkiye ile Lübnan arasında Ro-Ro seferlerinin başlaması için Lübnan'da görüşmelerde bulundu.



Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nicolas Nahas'ın, söz konusu feribot seferlerinin en kısa zamanda başlaması ve gerekli bürokratik işlemlerin azaltılması için Lübnanlı Gümrük yetkililerine de gereken talimatı verdiği öğrenildi.

Lübnanlı yetkililer ise Trablusşam Limanı'nı genişletme çalışmalarına başladıklarını ve kapasitesini 1 milyon 200 bin metre kareye çıkardıklarını söyledi. Gemi yanaşma rıhtımlarının da uzunluğunu 450 metreden 1.200 metreye çıkaracaklarını belirten yetkililer, limanda serbest bölge oluşturacaklarını ve liman genişletme çalışmaları için Türk şirketlerini de beklediklerini söyledi.