Bakanlar Kurulu toplantısında ülkenin resmi para biriminin Riyal'den Tümen'e dönüştürülmesi tasarısı kabul edildi.
Kurul tarafından kabul edilen tasarı, onay için İran Meclisi'ne gönderilecek.
Tasarıda 1 Tümen'in 10 Riyal'e eşit olduğu belirtiliyor.
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