Risk arttı, gözler enflasyonda

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'ye yönelik askeri müdahale için kararı Kongre'ye bırakmasının ardından ikna turlarına devam ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin de desteğiyle küresel piyasalarda risk iştahının yeniden arttığı gözleniyor.

Dün ABD piyasalarında tatil nedeniyle işlem yapılmadı. Avrupa'da ise Almanya DAX endeksi yüzde 1,7 oranında, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 oranında ve Fransa'da CAC 40 endeksi 1,8 oranında yükseldi.

Bugün ise Asya borsaları yendeki değer kaybının etkisiyle haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Japonya Nikkei endeksinde yüzde 2,8 oranında, Çin Şangay bileşik endeksinde yüzde 0,6 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,1 oranında yükseliş yaşanıyor.

Suriye'ye askeri müdahale ile ilgili gerginliğin azalmasıyla altın ve petrol fiyatları da geriledi. Altının onsu 1,390 dolar, Brent petrol 114 dolardan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,83 seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde ise geçen hafta yaşanan sert satışların ardından BIST 100 endeksi haftanın ilk gününde düşük hacimli de olsa yüzde 3,2 artarak 68,545 puana yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) daha önce ilan ettiği üzere dün 1 günlük ek parasal sıkılaştırma uyguladı ve 100 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. Bugün de en az 100 milyon dolarlık döviz satım ihalesi düzenleyeceğini duyuran TCMB'nin hamleleri sonrasında dolar/TL paritesi 2,018 düzeyinde bulunuyor. Gösterge faiz ise dün yüzde 9,48 seviyelerindeydi.

Analistler, BIST 100 endeksi için psikolojik direncin 70 bin seviyelerinde bulunduğunu, Suriye ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini ve bugün TÜİK tarafından açıklanacak ağustos ayı enflasyon oranının endeksin yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

BIST 100'de ilk direncin 69 bin ikincisinin ise 69,700 seviyesinde bulunduğunu kaydeden analistler, destek seviyelerinin ise 67,800 - 66,600 olduğunu kaydediyor.

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine göre ağustos ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,02 azalması bekleniyor.



Piyasaların takip edeceği veriler şöyle:

10:00 TÜİK ağustos TÜFE ve ÜFE

11:30 İngiltere ağustos inşaat sektörü PMI

12:00 AB temmuz ayı ÜFE

16:00 ABD ağustos imalat sanayi PMI

17:00 ABD temmuz inşaat harcamaları

17:00 ABD ağustos ISM imalat endeksi





