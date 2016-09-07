Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Otomotiv sektöründeki her yatırım bizi elbette sevindiriyor ancak doğrusu binek otomobil üretimiyle ilgili yatırımlar daha da sevindiriyor." dedi.

OYAK Renault'un yeni modeli "Megan Sedan", "Dünyaya Bursa'ya" sloganıyla fabrika binasında düzenlenen törenle banttan indirilerek tanıtıldı.

Bakan Yardımcısı Çelik, törende yaptığı konuşmada, lansmanı gerçekleştirilen "Yeni Megan''ın sedan serisinin, Oyak Renualt ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin otomotiv sektöründe her geçen gün daha büyük bir küresel aktör haline geldiğini dile getiren Çelik, "Yıllık 360 bin otomobil ve 750 bin motor üretme kapasitesine sahip olan Oyak Renault Fabrikaları, Türkiye'nin sektördeki güçlü üretim geleneğinin en iyi örneklerinden birisidir. Renault'un batı Avrupa dışındaki en yüksek kapasiteli fabrikasının ülkemizde olması bizim için bir gurur vesilesidir." diye konuştu.

Çelik, Oyak Renault'un Türkiye'deki üretiminin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, 2015 yılı sonunda "Yeni Megane Hatchback" modelinin, bu yılın mart ayında ise "Yeni Megane Sport Tourer''in lansmanının yapıldığını hatırlattı.

Çelik,otomotiv sektörünün, üretim, gelir, ihracat, Ar-Ge harcaması ve istihdam gibi alanların hemen hepsinde Türkiye'nin en önde gelen sektörü olduğunu vurguladı.

"Otomotiv sektörü 2016 yılında da birçok yeni rekora imza atacak"

Geniş bir yan sanayiyi besleyen otomotiv sektörünün, finans, sigorta, ticaret, servis, lojistik gibi alanlar için de büyük önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"1950'li yıllardan bu yana üretim yaptığımız bu sektörde gerçekten de çok başarılı bir performansımız var. 2015 verilerine göre, dünyada araç üretiminde 15'inci sırada, AB'de ise 5'inci sırada yer alıyoruz. AB'de otobüs ve hafif ticari araç üretiminde birinci, kamyon üretiminde ise ikinci sıradayız. Geçtiğimiz sene, toplamda 1,4 milyon araç üretimiyle yeni bir rekor kırdık. 2016 yılının ilk 7 ayına baktığımızda da başarılı bir tablo görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre, otomotiv üretimimiz yüzde 7, otomotiv ihracatımız ise yüzde 10 oranında artış gösterdi. Ağustos ayında ise ihracatımız bir rekor kırdı. Ağustos ayında 1 milyar 680 milyon dolar ihracat yaptık ve tarihin en yüksek ağustos rakamına ulaştık. Öyle görünüyor ki otomotiv sektörü 2016 yılında da birçok yeni rekora imza atacak. Bu sektör, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yüzümüzü güldürmeye devam edecek."

Çelik, bakanlık olarak otomotiv sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, özellikle gelecek projeksiyonlarını çok dikkatli bir şekilde incelediklerini anlattı.

Yerli otomobil projesi

Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, "Biz, sizlerin yaptığınız üretimi, yerli üretim olarak kabul ediyoruz.'' sözünü sık sık ifade ettiğini anımsatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yerli otomobil projemizin amacı, aslında bir otomobil yapmaktan öte, bir Türk markası oluşturmaktır. Güçlü bir Türk markasının oluşması otomotiv sektörüne ve bu sektörün büyük aktörlerine güç katacaktır. Sizlerle birlikte son 14 yılda adeta başarıdan başarıya koştuk. Önümüzdeki dönemde de otomotiv sektörünü, sanayimizi ve ekonomimizi, yine birlikte hareket ederek çok daha ileriye taşıyacağız. Gelin hep birlikte önemli bir üretim üssü olan ülkemizi tasarım ve teknoloji üssüne de dönüştürelim. Reel sektörümüz yeter ki yatırım yapsın, üretimini ve ihracatını artırsın, daha nitelikli Ar-Ge projelerini hayata geçirsin ve bunları ticaretleştirecek adımlar atsın. Biz kamu olarak, hükümet olarak ülkemizin imkanları çerçevesinde reel sektörümüze her türlü desteği vermeye hazırız."