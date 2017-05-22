Rekabet Kurulundan Microsoft'a soruşturma kararı

ANKARA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan karara göre Rekabet Kurulu, internet kafelerine yönelik "3+ Projesi" kapsamında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak 4054 sayılı Kanun'un "hakim durumun kötüye kullanılması"nı yasaklayan 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulunca daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, söz konusu faaliyetler incelenmiş, şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Söz konusu karar, Danıştay 13. Dairesinin kararıyla iptal edilmişti.