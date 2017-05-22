Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96400
ALTIN
144.661
DOLAR
3.5707
STERLIN
4.6433
EURO
4.0103
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer altın ve gümüş madalya
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer...
Şehitleri gönlümüze, ruhumuza tespih edecek, dualara kazıyacağız
Şehitleri gönlümüze, ruhumuza tespih edecek,...
Türk bilim adamına uluslararası örgütte görev
Türk bilim adamına uluslararası örgütte...
Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 144 bin liraya...

Rekabet Kurulundan Microsoft'a soruşturma kararı

Rekabet Kurulunca, Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulundan Microsoft'a soruşturma kararı

Rekabet Kurulunca, Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 16:52
10 Okunma
Rekabet Kurulundan Microsoft'a soruşturma kararı

ANKARA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan karara göre Rekabet Kurulu, internet kafelerine yönelik "3+ Projesi" kapsamında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak 4054 sayılı Kanun'un "hakim durumun kötüye kullanılması"nı yasaklayan 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulunca daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, söz konusu faaliyetler incelenmiş, şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Söz konusu karar, Danıştay 13. Dairesinin kararıyla iptal edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rekabet KuruluMicrosoftSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi
Motorine zam yapıldı
Motorine zam yapıldı
Türkiye-Rusya ticaretinin önündeki engeller kalkıyor
Türkiye-Rusya ticaretinin önündeki engeller kalkıyor
Kale'nin yeni nesil akıllı ürünleri güvenlik anlayışını değiştiriyor
Kale'nin yeni nesil akıllı ürünleri güvenlik anlayışını değiştiriyor
Emeklilerden aylık hesaplamasında değişiklik talebi
Emeklilerden aylık hesaplamasında değişiklik talebi
Çelik üreticilerinin Ukrayna endişesi
Çelik üreticilerinin Ukrayna endişesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ