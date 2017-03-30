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"Referandumdan sonra Türkiye'nin büyük hamlesi olacak"

Kalyon Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kalyoncu, referandumdan sonra Türkiye'nin çok büyük bir kalkınma hamlesi yapabileceği yönündeki inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Referandumdan sonra Türkiye'nin büyük hamlesi olacak"

Kalyon Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kalyoncu, referandumdan sonra Türkiye'nin çok büyük bir kalkınma hamlesi yapabileceği yönündeki inançlarının tam olduğunu söyledi.

30 Mart 2017 Perşembe 13:02
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"Referandumdan sonra Türkiye'nin büyük hamlesi olacak"

Kalyon Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncureferandumdan sonra Türkiye'nin çok büyük bir kalkınma hamlesi yapabileceği yönündeki inançlarının tam olduğunu belirterek, "Biz de bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz. Buna göre başlayacak yatırımlarımız ve büyütecek işlerimiz olacak." dedi.

Mehmet Kalyoncu, yaptığı açıklamada, yeni hükümet yönetim sisteminin referandumda kabul edilmesi halinde ekonominin çağ atlayacağına yönelik görüşlere katıldığını ifade etti.

Dünyanın eskisinden daha hızlı dinamikleri olduğunu, daha hızlı karar alınması gereken bir dünyaya doğru gidildiğini belirten Kalyoncu, güçlü, hızlı karar alan, aldığı kararları hızlı uygulayan bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kalyoncu, "Referandumdan 'evet' çıkarsa Türkiye'nin daha etkin, daha etkili bir ülke olarak yoluna devam edeceğini görüyoruz." dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı projesi içinde yer alacak, alışveriş ve yaşam merkezi İstanbul Airport City'yi bir süre önce Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM'de tanıttıklarını hatırlatan Kalyoncu, bunu yabancı geliştiriciler ve yabancı yatırımcılarla yapma hedefleri bulunduğunu kaydetti. 

"Türkiye, dünyaya örnek olabilecek bir mukavemet örneği gösterdi"

Mehmet Kalyoncu, 2016'nın kolay bir yıl olmadığını ancak Türkiye'nin, dünyaya örnek olabilecek bir mukavemet örneği gösterdiğini, askeri bir darbe yaşayıp da ekonomisi 2-3 günde toparlanan başka bir ülke olmadığını söyledi.

Kalyoncu, "2016'yı kendi yaşadıklarımız çerçevesinde iyi geçirdik. 2017 için bir anlamda 2016 hazırlık, strateji geliştirme ve bir kuluçka yılı oldu." dedi.

2017'nin çok iyi geçeceğine inandıklarını, özellikle nisan ayında gerçekleşecek referandumdan sonra Türkiye'nin çok büyük bir kalkınma hamlesi yapabileceği yönündeki inançlarının tam olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Biz de bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz. Buna göre başlayacak yatırımlarımız ve büyütecek işlerimiz olacak. Avrupa ile yaşanan bir gerginlikten bahsediliyor. Bölgede işler çok kolay gitmiyor." diye konuştu. 

"Fazladan istihdam oluşturmaya devam edeceğiz"

Kalyon Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İstanbul Yeni Havalimanı'nda şu anda 24 bin çalışanları olduğunu, bu sayıyı 30 bine çıkaracaklarını, diğer işlerde de fazladan istihdam oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili her şeyin olumlu gittiğini ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Yeni Havalimanı'nda kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yeni Havalimanı'nın işletme yönünde ağırlıklı zaman geçireceğiz. Dünyadaki havalimanları ve Atatürk Havalimanı'ndan nasıl daha iyi hale getirebiliriz, konforlu, teknoloji altyapısına sahip bir yolcu deneyimi nasıl sunabiliriz? Bunun üzerinde çalıştığımız bir yıl olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kalyon Grup Yönetim KuruluReferandumKalkınma Hamlesiİstanbul Airport City
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