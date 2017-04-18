"Referandum sonucu ekonomik canlanma sağlayabilir"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin yapılan açıklamada, referandum sonucunun ekonomik reformlar için alan oluşturabileceği bildirildi.

"Referandum, ülke kredisi için pozitif olacak ekonomik reformlarda canlanmaya olanak sağlayabilir.” ifadesine yer verilen açıklamada, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in referandum sonucunun politik belirsizliğini kaldırarak hükümete mayıs ayından itibaren özellikle vergi sistemi ve yatırım ortamına dair ekonomik reformları hızlandırma imkanı sağladığını belirttiği vurgulandı.

"Türkiye’nin mali boşluk payı mevcut"

Açıklamada, "Türkiye’deki anayasa referandumu ülkenin kredi profili açısından negatif olan politik bir değişimin parçası. Fakat referandum kredi için pozitif olacak ekonomik reformların canlanmasına olanak sağlayabilir. Hükümet büyümeyi artırabilmek için mali politikayı gevşetebilir. Türkiye’de mali ihtiyatın korunmasına olan siyasi bağlılık güçlü. Örneğin bütçe açığının hedefler içerisinde tutulması için geçen sene gelir artırıcı tedbirler yürürlüğe sokuldu. Türkiye’nin mali boşluk payı mevcut. Ülkenin kamu borcunun gelirlerine oranı “BB” kategorisinin ortalamasının altında.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin önünde yakın vadede bir seçim tarihinin olmadığı belirtilen açıklamada, “Referandum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir devam eden başkanlık yetkilerinin artırılması yönündeki hedefini gerçekleştirmesiyle uzayan politik döngünün tamamlanmasını sağlayabilir. 2019 yılının sonlarına kadar yeni bir cumhurbaşkanlığı ya da parlamento seçimi gerekliliği yok. Bu zaman dilimi, ekonominin yeniden AK Parti’nin politika gündemine dönmesine olanak sağlamalı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Yapısal eksikliklerin giderilmesine ve dış hassasiyetlerin azaltılmasına yönelik reformların uygulanması reytingler için pozitif unsur oluşturur. Kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının bozulması, kamu finansmanı ve dış finansmanın zayıflaması ya da dış finansman hassasiyetlerinin artması reyting için negatif unsur oluşturur.” yorumunda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin kredi notu ve not görümünün 21 Temmuz tarihinde değerlendirilmesinin planlandığına vurgu yapıldı.